محققان 16 کشور دنیا در کنگره رویان سخنرانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین بهاروند دبیر کنگره بین المللی باروری، ناباروری و فناوری سلولهای بنیادی امروز در یک نشست خبری در خصوص موضوعات مطرح شده در کنگره باروری و ناباروری گفت: "موضوعات مطرح شده در این بخش، جنین شناسی، آندرولوژی، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی و ایمونولوژی باروری، روش های پیشرفته درمان ناباروری، تصویربرداری در ناباروری، ژنتیک باروری، تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین، یائسگی و اخلاق زیستی در باروری است."

وی در ادامه افزود: "همچنین در سومین کنگره فناوری سلولهای بنیادی مقولاتی از جمله پیام رسانی سلولهای بنیادی، کنام سلولهای بنیادی (Niche)، پلاستیسیتی سلولهای بنیادی، طب پیوند با واسطه سلولهای بنیادی، ژن درمانی با واسطه سلولهای بنیادی، نیمرخ ژنی سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی سرطانی، مشخصات سلولهای بنیادی خاص بافتی، زیست شناسی سلولهای بنیادی جنینی، تمایز کنترل شده سلولهای بنیادی جنینی، تمایز کنترل شده سلولهای بنیادی بزرگسال، مهندسی بافتی و نانوسلولهای بنیادی و اخلاق پزشکی در تحقیقات سلولهای بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد."

وی اضافه کرد : در مجموع 250 مقاله به دبیرخانه کنگره از 45 کشور دنیا ارسال شده است که بیشترین تعداد مقالات متعلق به پژوهشگران کشورهای ایتالیا، آلمان، چین، آمریکا، ترکیه، بلژیک، کانادا، هند، ژاپن و استرالیا بوده است.

دبیر کنگره رویان ادامه داد : پروفسور آریف بونگزو از سنگاپور به عنوان رئیس افتخاری کنگره معرفی شده است. وی تاکنون بیش از 450 مقاله بین المللی پژوهشی در زمینه پزشکی تولید مثل ارائه کرده است و عضو دومین تیم تحقیقاتی تولید سلولهای بنیادی جنینی انسان است.

بهاروند در خصوص سخنرانان داخلی اظهار داشت: " 15 سخنران داخلی به منظور ارائه آخرین دستاوردهای علمی دانشمندان و محققان ایرانی در این کنگره شرکت دارند. همچنین از بین مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره، 84 مقاله شامل 55 مقاله خارجی و 29 مقاله داخلی بصورت سخنرانی مطرح و 56 مقاله نیز بصورت پوستر منتشر می شوند."

به گزارش مهر، وی گفت : همچنین در این کنگره دومین سمپوزیوم پرستاری و مامایی در ناباروری برگزار می شود. این سمپوزیوم با هدف ارتقا سطح علمی و آشنایی پرستاران و ماماها با ناباروری و اصول درمانی آن برپا خواهد شد. موضوعات مورد بررسی در این سمپوزیوم شامل مشکلات روحی بیماران نابارور، جدیدترین روش های پیشرفته تشخیص و درمان ناباروری، مراقبت های ویژه پرستاری و مامایی در بیماران نابارور و بررسی معضلات اجتماعی، درمانی و روان درمانی این بیماران است. این کنگره در 100 ساعت کاری به مدت سه روز در 7 سالن مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

هشتمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و سومین کنگره بین المللی فناوری سلولهای بنیادی رویان 14 تا 16 شهریور امسال در سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.