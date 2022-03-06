چاپ و بسته بندی و مراحل آن؛ چاپ و بسته بندی پویا نوین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چاپ و بسته بندی در جهت ارائه ی محصولات به صورت شکیل به مشتریان و تبلیغات برند صورت می‌گیرد و در صنعت چاپ و بسته بندی از متریال مختلفی از جمله کارتن، جعبه، نایلون و … برای بسته بندی کالاها استفاده می‌شود. بسته بندی پوشش مناسبی است که محصول را در بر می‌گیرد و بسیار مهم است که این بسته بندی بتواند علاوه بر زیبایی دارای وزن سبکی باشد و از محصولات نیز محافظت نماید.

چاپ و بسته بندی دو جزء بسیار مهم هستند که شامل طراحی صنعت بسته بندی و طراحی گرافیکی بسته بندی است.

مرکز چاپ و بسته بندی پویا نوین یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات چاپ و بسته بندی به صورت گسترده و کامل است که انواع بسته بندی ها از جمله جعبه‌ها، کارتن‌ها و … را برای شما در نظر گرفته است و می‌توانید بسته بندی دلخواه خود را به این مجموعه معتبر سفارش دهید تا با بهترین قیمت و کیفیت برای شما ساخته شود. همچنین خدمات چاپ بر روی بسته بندی نیز توسط این مرکز تخصصی با بالاترین کیفیت ارائه می‌گردد بنابراین در صورت نیاز به خدمات چاپ و بسته بندی به سایت چاپ و بسته بندی پویا نوین مراجعه نموده و با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

اهمیت چاپ و بسته بندی

امروزه چاپ و بسته بندی تنها برای عرضه محصول به مشتری انجام نمی‌شود و برای ابزاری برای تبلیغات و فروش هر چه بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت بسته بندی و چاپ بسیار بالا بوده و در ادامه به دلیل اهمیت چاپ و بسته بندی می‌پردازیم:

بسته بندی خلاقانه به تنهایی باعث فروش بالاتر می‌شود

بسیاری از خریدها توسط خود مشتریان در فروشگاه‌ها انجام می‌شود و در صورتی که یک کالا دارای بسته بندی زیبا و منحصر به فردی باشد، شانس بالاتری را در فروش خواهد داشت وبه طور کلی انسان زیبایی را می‌پسندد و به آن جذب می‌شود بنابراین با داشتن چاپ و بسته بندی زیبا می‌توانید به فروش محصولات خود کمک کنید.

قدرت بالای محصول برای عرضه

گاهی اوقات بسته بندی کاربردی و زیبا حتی با قیمت بالاتر فروش بالایی را دارد زیرا مشتری در موارد زیادی حاضر است پول بیشتری را برای محصول دلخواهش بپردازد که بسیار مهم بوده و باید به زیبایی و کارایی بسته در چاپ و بسته بندی دقت داشت تا بتوان قدرت عرضه را بالا برد.

تبلیغات برند

در چاپ و بسته بندی، می‌توان برند مجموعه‌ی خود را تبلیغ کرد و برخی از بسته بندی ها نشانه‌ی برندشان هستند مثلاً بسته بندی‌هایی که همواره به یک شکل و کمی متفاوت از سایر بسته بندی ها هستند به مرور موجب شناخت آن محصول از طریق بسته بندی توسط مشتری می‌شوند.

ایجاد مشتری وفادار

در صورتی که چاپ و بسته بندی محصولات شما بتواند بر خریدار تاثیر بگذارد موجب خواهد شد که مشتری وفادار ایجاد شود.

انواع بسته بندی

برای ارائه ی کالاها به مشتریان، می‌توان از انواع بسته بندی ها بهره برد. به طور کلی بسته بندی با کیفیت، ارزان قیمت، کاربردی و زیبا می‌تواند بهترین گزینه برای تولید کنندگان باشد. در ادامه به برخی از رایج‌ترین انواع بسته بندی ها می‌پردازیم:

جعبه مقوایی

مقوا یکی از متریال بسیار رایج در بسته بندی ها است که به واسطه‌ی آن، بسته بندی ارزان قیمتی را خواهید داشت. این بسته‌ها را می‌توانید به صورت سفارشی از طریق چاپ و بسته بندی پویا نوین دریافت نمایید. مقوا در کنار قیمت ارزانش، دارای مزایای بسیار زیادی است مثلاً طرح‌های مورد نظر شما با کیفیت بسیار بالایی بر روی مقوا ایجاد خواهد شد. احتمالاً این بسته بندی را برای محصولات زیادی از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و دارویی و… مشاهده کرده اید.

جعبه کارتن

یکی دیگر از محصولات مجموعه‌ی چاپ و بسته بندی پویا نوین، جعبه کارتن است که در بسته بندی ها به خصوص بسته بذدی های بزرگ بسیار کاربردی است. کارتن‌ها دارای مقاومت بالایی هستند و می‌توانند از محصولات محافظت بسیار بالایی را ایجاد کنند. به طور کلی کارتن دارای سه لایه بوده که از آستر داخلی، آستر خارجی و مقوای موج دار تشکیل می‌شود که موجب مقاومت هر چه بیشتر آن شده است.

جعبه پلاستیکی

از دیگر متریال های بسته بندی جعبه پلاستیکی است که برای بسته بندی انواع محصولات خانگی و قطعات و … از آن استفاده می‌شود.

هارد باکس

هارد باکس‌ها جعبه‌هایی هستند که برای محصولات گران قیمت تر و لوکس به کار می‌روند که در انواع مختلفی به تولید می‌رسد.

جعبه نئوپان

جعبه نئوپان برای محصولاتی مانند قطعات الکترونیکی، پزشکی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. این جعبه‌ها از کاغذ فشرده به دست می آیند.

خدمات چاپ و بسته بندی

مرکز چاپ و بسته بندی پویا نوین از شرکت‌های ارائه دهنده ی خدمات چاپ و بسته بندی در کشورمان است که انواع بسته بندی‌های زیبا و جذاب با طراحی‌های منحصر به فرد را مناسب با محصولات شما به تولید می‌رساند. انواع جعبه مقوایی و کارتن و … با استفاده از مواد اولیه ی بسیار با کیفیت به تولید می‌رسد و این بسته بندی ها بادوام بوده و محافظت بالایی را از محصولات به عمل می‌آورند. این مجموعه علاوه بر ارائه ی انواع بسته بندی ها، خدمات چاپ بر روی بسته بندی ها را با بهترین کیفیت و با استفاده از تجهیزات مدرن و رنگ‌های با کیقیت انجام می‌دهد که این رنگ‌ها ثابت بوده و مقاومت بالایی دارند. مجموعه‌ی چاپ و بسته بندی پویا نوین از بهترین و تخصصی‌ترین مراکز در حوزه‌ی چاپ و بسته بندی بوده و در صورت نیاز به بسته بندی‌های کاربردی و جذاب می‌توانید با تماس با این مجموعه از محصولات و خدمات عالی و ارزان قیمت برخوردار شوید.

جاذبه تبلیغات چاپ و بسته بندی

با توجه به این که در بازار رقیبان زیادی برای محصولات مختلف وجود دارد، بسیار مهم است که بتوان با داشتن بسته بندی و چاپ زیبا، محصولات را به صورت بهتر به مشتریان عرضه نمود. متاسفانه بسیاری از تولید کنندگان به چاپ و بسته بندی توجه زیادی ندارند اما باید توجه داشته باشید که چاپ و بسته بندی یکی از اصلی ترین موارد برای عرضه‌ی یک کالا بوده و تاثیرات بسیار زیادی بر روی فروش محصولات خواهد گذاشت بنابراین در صورتی که چاپ و بسته بندی زیبایی را داشته باشید، می‌توانید از رقبای خود پیشی بگیرید. البته در کنار این موارد باید بسته بندی ها دارای قیمت مناسبی هم باشند، بخصوص باید اقشار کم درامد در نظر گرفته شود و بتوان بسته بندی با قیمت مناسب را با توجه به محصولات در نظر گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات و قیمت‌ها با کارشناسان ما در مرکز چاپ و بسته بندی پویا نوین تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی‌های لازم به شما ارائه شود.

https://pouyaprinting.com/

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.