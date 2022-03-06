فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی در روز دوشنبه و به دنبال آن وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی در روز سه شنبه در سطح استان و مناطق همجوار، طی این مدت ایجاد گردوخاک محلی و همچنین تشکیل توده‌های گردوخاک فرامنطقه ای و نفوذ آن در سطح استان و مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس دور از انتظار نیست.

وی از ایجاد گرد و خاک محلی، گرد و غبار فرامنطقه‌ای، کاهش دید افقی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های ناشی از گرد و خاک در نواحی شمالی و مرکزی استان بوشهر، شمال و مرکز خلیج فارس خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: توصیه می‌شود که طی این مدت خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران پرهیز شده و احتیاط لازم در ترددهای برون شهری و دریایی مد نظر باشد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در برخی از ساعات سرعت وزش بادهای شمالی روی دریا در سواحل مرکزی و جنوبی به طور نسبی افزایش می‌یابد و خلیج فارس در این مناطق تا حدودی متلاطم است.

خلیج فارس متلاطم است

شکوهی‌پور اضافه کرد: همچنین پیش بینی می‌شود از اواخر وقت فردا و طی روز دوشنبه سرعت وزش بادهای جنوبی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و خلیج فارس در این مدت کاملاً مواج و متلاطم است.

وی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد، امروز در برخی از نقاط گردو غبار و کاهش دید افقی و فردا به صورت پراکنده مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل جنوبی ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.