به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای و ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: جریمه دیرکرد کتاب بخشوده می‌شود و این بخشودگی با بازگشت اصل کتاب به کتابخانه تا ۲۸ اسفند ماه خواهد بود

وی از فعال شدن دریافت کد تخفیف عضویت رایگان در کتابخانه‌های خوزستان خبر داد و افزود: امکان دریافت کد از ساعت یک بامداد تا ساعت ۲۴ روز ۱۷ اسفندماه سال جاری فراهم است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان توضیح داد: هر شماره تماس می‌تواند در طول سال فقط ۵ کد تخفیف عضویت رایگان دریافت کند و کدها نیز لحظه‌ای ارسال می‌شوند.

حسین زاده بیان کرد: کاربرانی که کد تخفیف فعال استفاده نشده داشته باشند امکان دریافت کد جدید نخواهند داشت و همچنین اعتبار کدها تا پایان سال جاری بوده و شامل هزینه صدور کارت نمی‌شود.

وی در ادامه به برگزاری برنامه‌هایی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: برپایی سیاه چادر، نمایشگاه مشاغل خانگی، نهال کاری، قصه گویی، شاهنامه خوانی، نقالی، مسابقات کتابخوانی و نقاشی برپا در پارک ساحلی روبروی کتابخانه مرکزی خوزستان می‌شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان گفت: تقدیم کارت عضویت رایگان در محل در مکان برگزاری مراسم انجام خواهد شد که با حضور مسئولان استانی و اعضای کتاب خانه‌ها و شهروندان علاقه مند به حوزه کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

به گزارش مهر، ۱۷ اسفند هجدهمین سالروز تأسیس نهاد کتاب خانه‌های عمومی است.