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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۲۹

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان خبر داد؛

فعال سازی کد تخفیف عضویت رایگان در کتابخانه‌های خوزستان

فعال سازی کد تخفیف عضویت رایگان در کتابخانه‌های خوزستان

اهواز- سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان از فعال شدن دریافت کد تخفیف عضویت رایگان در کتابخانه‌های خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای و ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: جریمه دیرکرد کتاب بخشوده می‌شود و این بخشودگی با بازگشت اصل کتاب به کتابخانه تا ۲۸ اسفند ماه خواهد بود

وی از فعال شدن دریافت کد تخفیف عضویت رایگان در کتابخانه‌های خوزستان خبر داد و افزود: امکان دریافت کد از ساعت یک بامداد تا ساعت ۲۴ روز ۱۷ اسفندماه سال جاری فراهم است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان توضیح داد: هر شماره تماس می‌تواند در طول سال فقط ۵ کد تخفیف عضویت رایگان دریافت کند و کدها نیز لحظه‌ای ارسال می‌شوند.

حسین زاده بیان کرد: کاربرانی که کد تخفیف فعال استفاده نشده داشته باشند امکان دریافت کد جدید نخواهند داشت و همچنین اعتبار کدها تا پایان سال جاری بوده و شامل هزینه صدور کارت نمی‌شود.

وی در ادامه به برگزاری برنامه‌هایی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: برپایی سیاه چادر، نمایشگاه مشاغل خانگی، نهال کاری، قصه گویی، شاهنامه خوانی، نقالی، مسابقات کتابخوانی و نقاشی برپا در پارک ساحلی روبروی کتابخانه مرکزی خوزستان می‌شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان گفت: تقدیم کارت عضویت رایگان در محل در مکان برگزاری مراسم انجام خواهد شد که با حضور مسئولان استانی و اعضای کتاب خانه‌ها و شهروندان علاقه مند به حوزه کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

به گزارش مهر، ۱۷ اسفند هجدهمین سالروز تأسیس نهاد کتاب خانه‌های عمومی است.

کد مطلب 5440050

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