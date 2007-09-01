کاهش تعداد توریست های ورودی به کشور صحت ندارد

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص آمار گردشگران ورودی به کشور، افزود: کاهش تعداد توریست های ورودی به کشور به هیچ وجه صحت ندارد و بررسی های موجود نشاندهنده افزایش آمار گردشگران است .

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم استقبال توریست ها وجود نا امنی در ایران عنوان می شود، تاکید کرد: این امر صحت ندارد و به خاطر فن آوری هسته ای این طور جو سازی شده است و به گفته رئیس تورگردانان آنقدر تقاضای تور داریم که نمی توانیم جوابگو باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد : سال گذشته نسبت به سال 84 و امسال نیز نسبت به سال قبل تعداد گردشگران ورودی افزایش داشته است .

مشایی خاطر نشان کرد : بانک اطلاعات و آمار گردشگران درحال تهیه است و برای تکمیل شدن نیازمند همکاری سازمانها و ارگانهای ذیربط است که بزودی مراحل پایانی آن طی خواهد شد .

این درحالی است که رئیس جامعه هتلداران ایران از کاهش 30 درصدی گردشگران ورودی به کشور طی ماه‌های گذشته خبر داده بود .