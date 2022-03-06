رایزنی وزیر خارجه سوریه با همتای ارمنستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه با آرارات میرزویان همتای ارمنستانی خود رایزنی و بر روابط دوستانه میان دو کشور سوریه و ارمنستان تاکید کرد.

وزیر خارجه سوریه و همتای ارمنستانی خود آرارات میرزویان امروز به مناسبت ۳۰ سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان سوریه و ارمنستان با تبادل پیام‌های تبریک، به یکدیگر و مردم دو کشور تبریک گفتند.

فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد که روابط دوستانه بین سوریه و ارمنستان شاهد توسعه روزافزون در همه زمینه‌ها در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این روابط در مواجهه با سیاست‌های نسل کشی و پان تورانیسم جدید رژیم‌های متوالی ترکیه مؤثر است.

وزیر میرزویان نیز به نوبه خود ضمن تبریک صمیمانه به دولت سوریه به این مناسبت تاکید کرد که روابط ارمنستان و سوریه بر پایه‌ای محکم از احترام و اعتماد متقابل استوار است.

میرزویان همچنین گفت: ارمنستان از روز اول بحران سوریه از حق این کشور برای حفظ وحدت و حاکمیت آن و حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشت خود دفاع کرده است و تروریسمی را که سوریه را هدف قرار داده، محکوم کرده است.

وی افزود که کشورش اهمیت زیادی برای به رسمیت شناختن و محکومیت نسل کشی ارامنه توسط پارلمان سوریه قائل است، که این خود شاهد دیگری بر همبستگی مردم دو کشور است.

وزیر خارجه ارمنستان در پایان پیام خود بر تمایل کشورش برای تقویت روابط با سوریه و پیشبرد آن به نفع دو ملت و دو کشور تاکید کرد.