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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

شناسنامه های ماشین آلات چاپ تعویض می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت و حمایت از صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه تعویض شناسنامه های ماشین آلات موجود در صنعت چاپ کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهرداد نظری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای اجرای قانون تسهیل معاملات ماشین آلات چاپ و واحدهای وابسته مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص مکاتبات و نشست های متعددی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است.

نظری بیان داشت: بر همین اساس طرح اولیه شناسنامه ماشین آلات چاپ با ویژگی های متفاوت تهیه و مورد موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت و حمایت از صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به استناد مصوبه هیئت دولت ورود هرگونه ماشین آلات چاپ و واحدهای وابسته منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی اظهار داشت: این دفتر در حال حاضر با توجه به اعتبارات تعیین شده توسط دولت در قالب طرح های زودبازده و اشتغالزا به منظور حمایت از شاغلین در این حوزه تمام سعی خود را در جهت جذب اعتبارات و معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات به کار می گیرد.
کد مطلب 544014

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