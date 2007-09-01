شناسنامه های ماشین آلات چاپ تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهرداد نظری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای اجرای قانون تسهیل معاملات ماشین آلات چاپ و واحدهای وابسته مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد .

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص مکاتبات و نشست های متعددی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است .

نظری بیان داشت: بر همین اساس طرح اولیه شناسنامه ماشین آلات چاپ با ویژگی های متفاوت تهیه و مورد موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است .

رئیس اداره نظارت و حمایت از صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به استناد مصوبه هیئت دولت ورود هرگونه ماشین آلات چاپ و واحدهای وابسته منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .