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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۲۰

دو هفتگي تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيتها

دو هفتگي تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيتها

چهاردهمين روز از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيتهاي نامزدهاي انتخابات هفتم مجلس ساعت 30/16 امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در مراسم تحصن امروز،علاوه بر تعدادي از نمايندگان احزاب و تشكلهاي سياسي، جمعي از مردم شهرستانهاي مختلف نيز در مجلس حضور دارند. ابوالقاسم سرحدي زاده كه به تازگي از بيمارستان مرخص شده است در جمع نمايندگان حضور يافته است.

در آغاز مراسم امروز بيانيه رييس جمهور و رييس مجلس كه در واكنش به سخنان اخير دبير شوراي نگهبان منتشر شده بود قرائت شد. سپس رضا كيانوش راد نماينده رد صلاحيت شده اهواز و اسدالله بيات عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز سخنراني كردند. در نشست امروز بيانيه جمعيت كاركنان گيلان، بيانيه جبهه مشاركت شهرستان چناران، بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد استان كرمانشاه و بيانيه حزب همبستگي شعبه آذربايجان غربي در جمع متحصنين توزيع شد. رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان نيز در جمع متحصنين سخنراني كرد.

کد مطلب 54402

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