سرانه مصرف شیر در لرستان 94 کیلو گرم است

آرزو رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد علت افزایش سرانه مصرف در لرستان را نهادینه شدن فرهنگ مصرف شیر، توسعه واحدهای گاو شیری و تجهیز و توسعه مراکز جمع ‌آوری شیر در استان عنوان کرد.

وی با بیان این که سهم تولید شیر خام لرستان در کشور14 درصد است ابراز امیدواری کرد: امسال ظرفیت تولید شیر لرستان 25 تا 30 هزار تن افزایش یابد.

رضائیان خاطرنشان کرد: سال گذشته 288 هزار و 850 تن شیر در استان تولید شد که پیش بینی می‌شود این میزان امسال به 313 هزار تن افزایش یابد که برای رسیدن به این هدف باید پنج تاهفت هزار راس گاوشیری به ظرفیت فعلی افزوده شود.

معاون پشتیبانی اموردام سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: لرستان از نظر تولید شیرخام به خودکفایی رسیده و هم ‌اکنون سرانه تولید شیر در این استان 170 کیلو گرم است.

رضاییان بیان داشت: هم اکنون بیش از5/6 میلیون راس واحد دامی سبک و سنگین در لرستان وجود دارد.