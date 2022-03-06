به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر یکشنبه در نشست منطقه‌ای خود با استانداران شمال غرب که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، گفت: مدیریت پروژه‌های ملی استان‌ها جزو اختیاراتی است که قرار است به استانداران واگذار شود و با توجه به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها، استانی است و مسائل و مشکلات آنها متوجه استان‌هاست، اطلاق عنوان ملی بر آنها صحیح نیست.

وحیدی افزود: پروژه‌های استان‌ها باید شاخص‌بندی شده و متناسب با وضعیت آنها از حوزه ملی خارج و اختیار و اعتبار آنها به استان‌ها واگذار شود.

وی تأکید کرد: در مورد مسائل مرزی هم مدیریت مرز باید در اختیار استانداران باشد.

وحیدی در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی معادن نیز گفت: معادن متعلق به مردم است و حتماً نفع آن باید به مردم برسد و شرکت‌های معدنی باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

وزیر کشور همچنین افزایش صادرات استان آذربایجان شرقی را ارزشمند دانست و تأکید کرد که استان‌های مرزی در حوزه دیپلماسی باید فعال‌تر از قبل باشند.