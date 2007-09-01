به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این پروژه‌ ها شامل بازسازی خطوط مسیر راه ‌آهن، دیواره ‌های حامل و ضامن، پل عابر پیاده، ساخت مسجد، توقفگاه خودرو و سرویس بهداشتی در ایستگاه دورود است.

برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران هزینه شده است.

در مراسم افتتاح این طرح ها همچنین عملیات ساخت "پل تله ‌زنگ" که در دوران دفاع مقدس 14 بار بمباران شده بود، آغاز شد و این پل استراتژیک 215 متری قرار است با اعتبار 30 میلیارد ریال ساخته شود.

در مراسم افتتاح طرح های راه آهن لرستان سید حسین صابری استاندار لرستان در دیدار با برخی‌ ساکنان ایستگاه های طول مسیر راه ‌آهن لرستان اظهار داشت: دولت عدالت محور برای رفاه مناطق محروم برنامه‌ هایی دارد که به مرور اجرا خواهد شد.

صابری با قدردانی از حمایت و پشتیبانی مردم از دولت اظهار داشت: راه‌ آهن لرستان نقش اساسی و مهمی در دوران دفاع مقدس داشت که لازم است رسیدگی به مشکلات آن در اولویت قرار گیرد.