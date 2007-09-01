بازداشت 24 فرد مظنون در بغداد / ادامه منع آمد و شد در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، مقررات منع عبور و مرور در کربلا که در پی حوادث اخیر در این شهر برقرار شده بود؛ روز گذشته از ساعت چهار بعد از ظهر تا ساعت نه شب به طور جزئی برطرف شد.

فرمانده عملیات کربلا در این زمینه اظهار داشت : مقررات منع عبور و مرور در کربلا از روز شنبه از ساعت نه شب تا شش صبح تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد.

به گفته وی خودروهای حامل مواد غذایی از این امر مستثنی هستند و می توانند حتی در ساعات منع عبور و مرور در سطح شهر کربلا تردد کنند.

در درگیری های شدید میان مردان مسلح و نیروهای امنیتی عراق در کربلا، حدود 52 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند؛ این درگیری ها در حالی صورت گرفت که صدها هزار زائر از شهرهای مختلف عراق برای شرکت در مراسم میلاد باسعادت دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت وولایت، حضرت مهدی موعود(عج) وارد کربلا شده بودند.

نیروهای امنیتی عراق همچنین روز گذشته شماری از اعضای جریان صدر را در این شهر بازداشت کردند. حمید کنوش عضو شورای استانداری کربلا و از اعضای وابسته به جریان صدر یکی از این رهبران بازداشت شده به شمار می رود.

خبر دیگر اینکه بنا بر اعلام منابع امنیتی پلیس نینوا، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در در غرب موصل شش تن مجروح شدند که دو تن از آنها را نظامیان ارتش عراق تشکیل می دادند.

انفجار خودروی بمبگذاری شده در شرق بعقوبه که یک دستگاه اتوبوس در جاده اصلی این شهر را هدف قرار داده بود، چهار کشته و زخمی به جا گذاشت.

در کرکوک نیز افراد مسلح ناشناس با هجوم به یک خودروی غیرنظامی سه تن از سرنشینان این خودرو را به قتل رسانده و یک تن دیگر را ربودند.

ارتش آمریکا نیز امروز از بازداشت 24 فرد مظنون در بغداد خبر داد.