نظام بانکی در شرایط سخت آزمون و خطا قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرانی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران که با حضور اعضای هیئت علمی این موسسه و برخی مسئولان نظام بانکی برگزار شد، اهداف برگزاری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی را که در روزهای 13 و 14 شهریور ماه سال جاری در محل این موسسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارای و رئیس کل بانکی مرکزی برگزار می شود، تشریح کرد.

سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: این همایش در حالی برگزار می شود که سیستم بانکی بیش از پیش در کانون توجه مسئولین کشور، صاحب نظران اقتصادی، رسانه ها و غیره قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در شرایط تورمی موجود و با وجود کاهش سود بانکی به توسعه پایدار خود ادامه می دهد، تصریح کرد: این درحالی است که نظام بانکی کشور از یک سو باید خود را با تغییرات و تحولات جهانی منطبق کرده و از سوی دیگر مطابق با موازین شرعی و اسلامی حرکت نماید و پیگیر اهداف عدالت خواهانه دولت نیز باشد.

شیرانی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید در مقابل توطئه ها و شرایط سخت و پیچیده مقاومت نماید، افزود: با توجه به مسائل مذکور نظام بانکی در شرایط سخت آزمون و خطا قرار گرفته که ارائه راه حل های عملی برای برون رفت از موانع و مشکلات و چالش ها و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رسیدن به رشد، توسعه و اثبات حقانیت شرعی و فلسفه وجودی نظام بانکی در این همایش بیان خواهد شد.

وی ادامه داد: این همایش در حالی برگزار می شود که بانک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مقابله با چالش ها با توجه به نظارت اساتید، دانشگاهیان و غیره ممکن خواهد بود که در این همایش صورت خواهد گرفت.

سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران هدف اصلی این همایش را شناسایی زیر ساخت های توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری عنوان کرد.

وی افزود: این همایش تحت عنوان 7 محور اصلی یعنی شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین در صنعت بانکداری کشور و چگونگی انطباق آنها با بانکداری اسلامی، توجه به اصل 44 قانون اساسی، نقش سیاست های پولی در توسعه، نقش بانکداری الکترونیک به عنوان زیرساخت نظام بانکی، توجه به مدیریت موثر و تراز نامه، آموزش و فرهنگ سازی و نقش کنترل و نظارت در توسعه صنعت بانکداری کشور است.

شیرانی با تاکید بر اینکه این گونه همایش ها نقطه شروعی برای تحقیقات است، تصریح کرد: عده ای تصور می کنند که عملکرد نظام بانکی با موازین شرعی مطابقت ندارد که این تصور صحیح نیست.

وی با بیان اینکه حوزه تحولات، تغییرات و ابزارهای نوین نظام بانکی در سطح بین المللی زیاد است، افزود: اگر خواهان توسعه بانکداری اسلامی هستیم همواره باید عده ای از متخصصین و متشرعین این ابزارهالی نوین را با موازین شرعی تطبیق دهند.

به گفته سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران میزان مصارف در نظام بانکی بیش از منابع بوده است، گفت: این گونه موضوعات در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که در روز همایش سخنران رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم شیبانی و یا طهماسب مظاهری خواهد بود، اظهارداشت: هنوز رسما حکمی در مورد تغییر رئیس کل بانک مرکزی به این بانک ابلاغ نشده است.

وی افزود: با هر دو این افراد صحبت شده و طهماسب مظاهری بر این عقیده بود که براساس برنامه ریزی های گذشته شیبانی به عنوان سخنران در این همایش سخنرانی نماید و اگر تا روز همایش تغییرات انجام شود از هر دو به عنوان سخنران دعوت به عمل خواهد آمد.

شیرانی بانکداری نوین در ایران را تنها دارای تجربه ای 80 ساله دانست و افزود: در تمام دنیا ایران تنها کشوری است که کل نظام بانکی خود را از حالت سنتی و ربوی به اسلامی تغیر داد.

وی تشکیل کارگروه هایی که برای بررسی وضعیت نظام بانکی کشور تشکیل شده است را مثبت دانست و گفت: هرچقدر گروه‌هایی تشکیل شوند که با ژرف نگری و پیشینه علمی موضوعات سیستم بانکی را مورد بررسی قرار دهند مثبت است، زیرا دنیا در حال تحول است و باید آن را با موازین شرعی و اسلامی تطبیق دهیم.

سرپرست موسسه عالی آموز ش بانکداری ایران با اشاره به یکی از اهداف تشکیل کارگروه ها در نظام بانکی یعنی عدالت خواهی، گفت: همه از نظام بانکی کشور توقعات خاصی دارند اما توان سیستم بانکی محدود است و عدالت خواهی نیز به عنوان یکی از اهداف تشکیل کارگروه ها جزو فطرت بشری است و تشکیل این گونه کارگروه ها برای بررسی راهکارها برای مقابله سیبتم بانکی با مشکلات پیش رو کار مثبتی است.

وی در مورد تحریم هایی که به سیستم بانکی ایران صورت می گیرد، گفت: بانک مرکزی و سایر بانک ها در تلاش برای مقابله با فشارها هستند که در این زمینه نیز موفق عمل نموده اند.