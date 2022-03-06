به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا حیدرنیا عصر یکشنبه در آئین پایانی جنگل کاری ۱۵۰ هکتاری و بزرگداشت هفته درختکاری در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز که همزمان با میلاد اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار در لشکر عملیاتی ۱۰ سیدالشهدا (ع) استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: طرح جنگل‌کاری ارتفاعات شمالی کرج از حدود ۱۵ ماه پیش به صورت یک کار جهادی و با همت تمام مسؤولان ذیربط، جهادگران و جوانان بسیجی آغاز شد.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح ۴۱ هزار اصله نهال مثمر همچون گردو، بادام، توت سفید، عناب، سنجد، گلابی، سیب، خرمالو، زردآلو و هلو کاشته شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز تصریح کرد: براین اساس این مکان در آینده‌ای نزدیک به تنفس گاه و تصفیه کننده هوای کلانشهر کرج تبدیل می‌شود و چهره‌ای زیبا به این منطقه می بخشد.

وی خاطرنشان کرد: به فضل خدا، طرح جنگل‌کاری ۱۵۰ هکتاری اراضی گذرگاه شمالی کلانشهر کرج واقع در لشکر عملیاتی ۱۰ سیدالشهدا (ع) کرج با کاشت ۴۰۰ اصله نهال مثمر انجام شد.

سردار حیدرنیا با بیان اینکه ایجاد فضای سبز علاوه بر اینکه روح و جان و دیده یک فرد را خوش می‌کند، گفت: این امر منجر می‌شود تا برای اجرای این گونه کارهای جهادی تشویق شویم.

وی اظهار کرد: براین اساس از زمان آغاز اقدامات اجرایی این طرح چهار هزار و ۱۰۰ مترمربع خطوط انتقال آب در این عرصه‌ها ایجاد شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) ادامه داد: ضمن اینکه جهت آبیاری این گونه‌های مثمر از ۱۸ هزار مترمربع آبیاری قطره‌ای، یک هزار و ۵۰۰ مترمربع آبیاری زیر سطحی و یک مخزن ۲۰ مترمکعبی استفاده شده است.

وی تصریح کرد: ما در شهر و استانی هستیم که به واسطه جمعیت زیادی که دارد و صنایع زیادی در آن مستقر می‌باشد و محل گذر خودروهای بی شماری برای رسیدن به ۱۴ استان کشور است، یکی از نیازهای اصلی در این منطقه توسعه فضای سبز به شمار می‌رود.

سردار حیدرنیا متذکر شد: به فضل خدا امروز آئین پایانی جنگلکاری ۱۵۰ هکتاری عرصه‌های لشکر عملیاتی ۱۰ سیدالشهدا (ع) استان البرز واقع در محدوده شمالی کرج با حضور خانواده معظم شهدای مدافع حرم این لشکر و همچنین مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست و جمعی از بسیجیان و جهادگران برگزار شد.