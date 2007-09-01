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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

دو میلیون و 600 هزار مترمکعب CNG در غرب استان تهران مصرف شد

کرج - خبرگزاری مهر: دو میلیون و 623 هزارو 881 مترمکعب گاز طبیعی در شش جایگاه فعال CNG در ماه گذشته درغرب استان تهران مصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرج، مصرف بنزین معمولی در مرداد ماه امسال 66 میلیون و 463 هزار میلیون لیتر بوده است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 3/21 درصد کاهش داشته است.

همچنین دو میلیون و 128 هزار لیتر بنزین سوپر در این ماه استفاده شده است که با بیش از 500 هزار لیتر کاهش نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 6/18 درصد کاهش داشته است.

در مردادماه سال گذشته سه میلیون و 487 هزار لیتر نفت سفید در غرب استان تهران استفاده شده است که این رقم در مردادماه امسال با 10 درصد افزایش به هفت میلیون و 45 هزار لیتر رسیده است.

مصرف نفتگاز نیز با 10 درصد افزایش به 42 میلیون و 744 هزار لیتر و مصرف نفتکوره با دو درصد رشد از 12 میلیون و 241 هزار لیتر در سال گذشته به 12 میلیون 470 هزار لیتر در سال جاری رسیده است.

کد مطلب 544041

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