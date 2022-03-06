بصیرت و ولایت پذیری از شاخصه های پاسداران انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا توکل ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز پاسدار که با حضور پایوران و خانواده ها و مسئولان شهرستان کازرون در سالن آمفی تئاتر سپاه ناحیه کازرون برگزار شد ضمن تبریک ماه شعبان و اعیاد این ماه بیان کرد: در هرلباس و مقامی که هستیم پاسداری از انقلاب می کنیم.

وی ادامه داد: همه در کنار هم همانند حضرت ابوالفضل(ع) در رکاب امام زمان خود و به تعصی از ۱۳۰۰شهید شهرستان که پیش قراولان اسلام و قرآن هستند، در راه ولایت که گام دو انقلاب است پای کار هستیم.

فرمانده سپاه ناحیه کازرون اضافه کرد:سیمای واقعی منتظران حضرت بقیه الله(عج)شما پاسداران هستید و در این روز بزرگ که روز میلاد سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین(ع) دور هم جمع شده ایم که ثابت کنیم در ادامه راه شهدا و بوده، هستیم و می مانیم.

وی افزود:امروز به یاری خداوند در کنار دولتمردان گام دوم انقلاب وظیفه داریم برای خدمت بی ریا به خلق کار کنیم مردم انتظار دارند وعذری از کسی موجه نیست،در مکتب اسلام و سیدالشهدا و امامین انقلاب،مکتب شهید سلیمانی و باید در این راه تلمذ و شاگردی کنیم برای رسیدن به سرمنزل مقصود.

توکل یادآور شد: در بیانیه گام دوم انقلاب باید به سوی تمدن نوین اسلامی برای رسیدن به امت واحده اسلام پیش برویم.

وی با توجه به جامعه اسلامی برای خودسازی گفت: برای اسلامی شدن جامعه باید در برابر نقشه های دشمنان و جنگ نرم خودسازی کنیم و بدانیم در برابر محاصره و تحریم دشمنان روز به روز قوی تر و خوباورتر خواهیم شد.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون از نقش رویش ها در انقلاب اسلامی و رزمایش اخیر خیبر شکنان گفت و افزود: تربیت پاسدار انقلابی و امام حسین(ع)وظیفه همگان است، در جامعه اسلامی، خصوصا خانواده های نیروهای مسلح باید حواسمان به تربیت فرزندان باشد.

در پایان این مراسم از برخی از خانوادههای پاسداران سپاه ناحیه کازرون به نمایندگی از سایر کارکنان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.