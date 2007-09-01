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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

مدیرکل روابط عمومی ارشاد:

افزایش آمار نشریات نشان دهنده تحمل بالای دولت است

افزایش آمار نشریات نشان دهنده تحمل بالای دولت است

فعالیت ها و عملکرد بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های تابعه طی سال های 1384 تا پایان مرداد 1386 در گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی ارشاد با محمد قهرمانی تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قهرمانی در ابتدا با اشاره به راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزارتخانه در دولت نهم 14 راهبرد اصلی را در سرلوحه کار خود قرار داده و حوزه های تخصصی وزارتخانه موظف شده اند برنامه ها و حمایت های مادی و معنوی خود را در چارجوب این راهبرد به سرانجام رسانند.

وی "تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل(ره ) و رهبر معظم انقلاب اسلامی" و " ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی" را  از جمله راهبردهای وزارتخانه ذکر کرد و گفت: راهبردهای وزارتخانه یک شاخص و علامت است برای اهالی فرهنگ و هنر که در راستای تحقق آن تولیدات فرهنگی و هنری را تنظیم کنند.

مدیرکل روابط عمومی ارشاد "نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات"، " تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی"، "تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی " را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه برشمرد و گفت: " تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی"، " تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی " ، " تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (س) " در سرلوحه فعالیت های این وزارتخانه قرار دارد.

وی در خصوص شاخص های عمده بخش مطبوعات و اطلاع رسانی به افزایش آمار های نشریات اشاره کرد و گفت: تعداد نشریات در حال انتشار در سال های  1384 و 1385 به ترتیب، هزار و 943  و دو هزار و 50 عنوان نشریه است که این رقم در پنج ماهه نخست سال جاری به دو هزار و هشتاد عنوان  رسیده است.

قهرمانی افزود: افزایش آمار نشریات طی این مدت زمان در حالی است که کمترین برخورد با جراید صورت گرفته که نشان دهنده تعامل مثبت با نشریات و نیز تحمل بالای دولت است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه فعالیت های شاخص بخش مطبوعات و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: تعداد کانون های تبلیغاتی در سال 84، دو هزار و 564 کانون و در سال 85 ، چهار هزار و 80 و تا پایان مرداد ماه امسال 4 هزار و 401 کانون گزارش شده و تعداد نشریات محلی در حال انتشار در سال های 84 تا 86  به ترتیب  664 و 665 نشریه و تعداد خبرگزاری های غیر دولتی نیز در این سال ها 10 ، 11 و 11 موسسه بوده است. تعداد نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران نیز در سال 84 ، 106 و در سال 85 107 نمایندگی و تا پنج ماهه امسال 113 نمایندگی بوده است.

قهرمانی با اشاره به شاخص های بخش معاونت امور فرهنگی وزارتخانه، تلاش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و هدف مند کردن یارانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت:  در این بخش ما شاهد انتشار 39 هزار و 412 عنوان کتاب  در سال 84 ، 38 هزار و 849 عنوان در سال 85 و 17 هزار و 899 عنوان در پنج ماهه اول 86 بوده ایم.

وی افزود: شمارگان کتاب های منتشر شده در سال 84 ، حدود  167 میلیون و 809 هزار و 428 شماره، در سال 85  تعداد  168 میلیون و 324 هزار و 478  و در پنج ماهه امسال 69 میلیون و 837 هزار و 327 شماره و تعداد ناشران فعال کشور در سال 84 ، 386 ، در سال 85 ، 323 و در پنج ماهه امسال نیز 99 مورد بوده است.

به گفته این مقام مسئول، تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان در سال 84 ، 5 هزار و 437 عنوان با 36 میلیون و 530 هزار و 465 ، در سال 85 ، پنج هزار و 442 عنوان کتاب کودک و نوجوان با 37 میلیون و 317 هزار و 260  شماره و در پنج ماهه سال 86 ، دو هزار و 665  عنوان در 14 میلیون و 759 هزار و 350 شماره به چاپ رسیده است.

مدیرکل روابط عمومی ارشاد به ارائه گزارش از عملکرد شاخص های عمده معاونت سینمایی و سمعی و بصری پرداخت و گفت: ظرفیت سینماهای فعال کشور در سال 84 ، حدود 123 هزار و 496 ، در سال 85 ، 124 هزار و در پنج ماهه اول امسال 118 هزار و 581 بوده است.

قهرمانی ادامه داد: سینما در حال حاضر از تنوع موضوعی زیادی برخوردار شده و با ورود به تمام حوزه های اجتماع نظیر کودک و نوجوان ، اجتماع و خانواده ، دفاع مقدس و موضوعات دینی و سیاسی و... توانسته استقبال مردم از این بخش را افزایش دهد.

وی تعداد تماشاگران فیلم در سالن های سینما را در سال 84  ، 15 میلیون و 136 هزار و 863 تماشاچی ، در سال 85 تعدد 18 میلیون و 200 هزار و در پنج ماهه امسال 5 میلیون و 200 هزار تماشاچی ، تعداد فیلم های سینمایی تولید شده در سال 84 ، 75 فیلم در سال 85 ،104 فیلم و در پنج ماهه امسال 17 فیلم ذکر کرد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت با اشاره به گزارش عملکرد شاخص های عمده ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد گفت: تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال 84  حدود 591 هزار و 330  نفر ، در سال 85 حدود 650 هزار و 933 عضو و در پنج ماهه اول سال تعداد اعضا حدود 676 هزار و 973 نفر بوده که این رقم افزایش چشمگیر حدود 50 درصدی نسبت به دوره قبل  در این بخش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال 84 ، دو هزار و 74 کانون، در سال 85 سه هزار کانون که تا پنج ماهه اول سال این رقم به سه هزار و 120 کانون رسیده است. 

قهرمانی توسعه فعالیت های قرانی و افزایش بودجه آن به ده برابر نسبت به سال 84 را از موضوعات مورد توجه مردم دانست و گفت: توسعه این بخش بنا به تقاضای مردم مومن و خداجوی کشورمان به طور جدی در دست اقدام است.

این مقام مسئول درباره کتابخانه های عمومی مساجد نیز خاطرنشان کرد: تعداد کتابخانه های عمومی مساجد از سال 84  تاکنون  هزار و 500 کتابخانه ، تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مساجد از  162 هزار و 405 عضو در سال 84 به 525 هزار و 207 عضو در سال 85 و 530 هزار و 459  در پنج ماهه اول سال رسیده است.

کد مطلب 544046

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