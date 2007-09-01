افزایش آمار نشریات نشان دهنده تحمل بالای دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قهرمانی در ابتدا با اشاره به راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزارتخانه در دولت نهم 14 راهبرد اصلی را در سرلوحه کار خود قرار داده و حوزه های تخصصی وزارتخانه موظف شده اند برنامه ها و حمایت های مادی و معنوی خود را در چارجوب این راهبرد به سرانجام رسانند.

وی "تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل(ره ) و رهبر معظم انقلاب اسلامی" و " ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی" را از جمله راهبردهای وزارتخانه ذکر کرد و گفت: راهبردهای وزارتخانه یک شاخص و علامت است برای اهالی فرهنگ و هنر که در راستای تحقق آن تولیدات فرهنگی و هنری را تنظیم کنند.

مدیرکل روابط عمومی ارشاد "نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات"، " تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی"، "تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی " را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه برشمرد و گفت: " تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی"، " تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی " ، " تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (س) " در سرلوحه فعالیت های این وزارتخانه قرار دارد.

وی در خصوص شاخص های عمده بخش مطبوعات و اطلاع رسانی به افزایش آمار های نشریات اشاره کرد و گفت: تعداد نشریات در حال انتشار در سال های 1384 و 1385 به ترتیب، هزار و 943 و دو هزار و 50 عنوان نشریه است که این رقم در پنج ماهه نخست سال جاری به دو هزار و هشتاد عنوان رسیده است.

قهرمانی افزود: افزایش آمار نشریات طی این مدت زمان در حالی است که کمترین برخورد با جراید صورت گرفته که نشان دهنده تعامل مثبت با نشریات و نیز تحمل بالای دولت است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه فعالیت های شاخص بخش مطبوعات و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: تعداد کانون های تبلیغاتی در سال 84، دو هزار و 564 کانون و در سال 85 ، چهار هزار و 80 و تا پایان مرداد ماه امسال 4 هزار و 401 کانون گزارش شده و تعداد نشریات محلی در حال انتشار در سال های 84 تا 86 به ترتیب 664 و 665 نشریه و تعداد خبرگزاری های غیر دولتی نیز در این سال ها 10 ، 11 و 11 موسسه بوده است. تعداد نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران نیز در سال 84 ، 106 و در سال 85 107 نمایندگی و تا پنج ماهه امسال 113 نمایندگی بوده است.

قهرمانی با اشاره به شاخص های بخش معاونت امور فرهنگی وزارتخانه، تلاش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و هدف مند کردن یارانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این بخش ما شاهد انتشار 39 هزار و 412 عنوان کتاب در سال 84 ، 38 هزار و 849 عنوان در سال 85 و 17 هزار و 899 عنوان در پنج ماهه اول 86 بوده ایم.

وی افزود: شمارگان کتاب های منتشر شده در سال 84 ، حدود 167 میلیون و 809 هزار و 428 شماره، در سال 85 تعداد 168 میلیون و 324 هزار و 478 و در پنج ماهه امسال 69 میلیون و 837 هزار و 327 شماره و تعداد ناشران فعال کشور در سال 84 ، 386 ، در سال 85 ، 323 و در پنج ماهه امسال نیز 99 مورد بوده است.

به گفته این مقام مسئول، تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان در سال 84 ، 5 هزار و 437 عنوان با 36 میلیون و 530 هزار و 465 ، در سال 85 ، پنج هزار و 442 عنوان کتاب کودک و نوجوان با 37 میلیون و 317 هزار و 260 شماره و در پنج ماهه سال 86 ، دو هزار و 665 عنوان در 14 میلیون و 759 هزار و 350 شماره به چاپ رسیده است.

مدیرکل روابط عمومی ارشاد به ارائه گزارش از عملکرد شاخص های عمده معاونت سینمایی و سمعی و بصری پرداخت و گفت: ظرفیت سینماهای فعال کشور در سال 84 ، حدود 123 هزار و 496 ، در سال 85 ، 124 هزار و در پنج ماهه اول امسال 118 هزار و 581 بوده است.

قهرمانی ادامه داد: سینما در حال حاضر از تنوع موضوعی زیادی برخوردار شده و با ورود به تمام حوزه های اجتماع نظیر کودک و نوجوان ، اجتماع و خانواده ، دفاع مقدس و موضوعات دینی و سیاسی و... توانسته استقبال مردم از این بخش را افزایش دهد.

وی تعداد تماشاگران فیلم در سالن های سینما را در سال 84 ، 15 میلیون و 136 هزار و 863 تماشاچی ، در سال 85 تعدد 18 میلیون و 200 هزار و در پنج ماهه امسال 5 میلیون و 200 هزار تماشاچی ، تعداد فیلم های سینمایی تولید شده در سال 84 ، 75 فیلم در سال 85 ،104 فیلم و در پنج ماهه امسال 17 فیلم ذکر کرد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت با اشاره به گزارش عملکرد شاخص های عمده ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد گفت: تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال 84 حدود 591 هزار و 330 نفر ، در سال 85 حدود 650 هزار و 933 عضو و در پنج ماهه اول سال تعداد اعضا حدود 676 هزار و 973 نفر بوده که این رقم افزایش چشمگیر حدود 50 درصدی نسبت به دوره قبل در این بخش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال 84 ، دو هزار و 74 کانون، در سال 85 سه هزار کانون که تا پنج ماهه اول سال این رقم به سه هزار و 120 کانون رسیده است.

قهرمانی توسعه فعالیت های قرانی و افزایش بودجه آن به ده برابر نسبت به سال 84 را از موضوعات مورد توجه مردم دانست و گفت: توسعه این بخش بنا به تقاضای مردم مومن و خداجوی کشورمان به طور جدی در دست اقدام است.

این مقام مسئول درباره کتابخانه های عمومی مساجد نیز خاطرنشان کرد: تعداد کتابخانه های عمومی مساجد از سال 84 تاکنون هزار و 500 کتابخانه ، تعداد اعضای کتابخانه های عمومی مساجد از 162 هزار و 405 عضو در سال 84 به 525 هزار و 207 عضو در سال 85 و 530 هزار و 459 در پنج ماهه اول سال رسیده است.