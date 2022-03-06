سواحل و جزایر استان بوشهر برای توسعه گردشگری استانداردسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با معاون وزیر راه اقتصاد دریا را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: باید از ظرفیت‌های کرانه‌ای استان بوشهر به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه قدرت در استفاده از ظرفیت‌های دریایی است ادامه داد: دریا ظرفیتی استراتژیک و بسیار مؤثر بر نظم نوین اقتصاد جهانی که در کشور ما هم باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه ایران در شمال و جنوب خود ظرفیت‌های خوبی در حوزه دریا دارد افزود: مدیریت جامع حوزه خلیج‌فارس یکی از کارهای مهم و ضروری است که باید در حوزه اقتصاد دریا در جنوب ایران انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سواحل و جزایر این استان، برای توسعه گردشگری دریایی، استانداردسازی نشده است تصریح کرد: باید نسبت به استانداردسازی این حوزه اقدامات اساسی صورت گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: باید در قالب یک سامانه بزرگ و یکپارچه همه نهادها، دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های دریایی در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، محیط زیست و سایر حوزه‌های مرتبط عمل کرده و مدیریت شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها و توسعه بنادر اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: با توجه به فعالیت‌های توسعه‌ای، همچنان عمق آب در بخشی از سواحل بوشهر مناسب پهلودهی کشتی‌های بزرگ نیست.