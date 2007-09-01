رایزنی بوش با مشاوران ارشد نظامی آمریکا درباره پیامدهای جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای دولت آمریکا از ارائه جزئیات درباره دیدار محرمانه "جرج بوش" با " دیک چنی" معاون وی ،"رابرت گیتس" وزیر دفاع و اعضای ستاد مشترک ارتش آمریکا خودداری کردند.

بوش هم پس از این دیدار به طورعلنی ظاهر نشد، اما در بیانیه ای اعلام کرد که در این مذاکرات درباره گسترش شمار نیروهای آمریکایی در ارتش و همچنین بهبود هماهنگی بین مقامهای نظامی و غیرنظامی در جاهایی همچون عراق بحث شد.

بوش باردیگر از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تصمیم گیری برای اینکه درعراق چه باید کرد را تا پس از ارائه گزارش روند تحولات عراق از سوی " دیوید پتریوس" فرانده نظامیان آمریکایی و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور به تعویق بیندازند.

بوش تصریح کرد:" امیدوارم که ما بتوانیم تعصب و سیاست را کنار بگذاریم و به یک دیدگاه مشترک متعهد باشیم تا برای نیروهای خود آنچه را که برای موفقیت به آن نیاز دارند، تهیه و منافع ملی مهم خود را در عراق محکم کنیم."

این دیدار، آخرین دیدار از سری رایزنی های بوش در حالی بود که وی مشغول بررسی این مسئله است که 30 هزارنیروی اضافی اعزام شده وی به عراق تا چه مدتی باید در عراق حضور داشته باشند.