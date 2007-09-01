  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۸

رایزنی بوش با مشاوران ارشد نظامی آمریکا درباره پیامدهای جنگ عراق

رایزنی بوش با مشاوران ارشد نظامی آمریکا درباره پیامدهای جنگ عراق

رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا)رفت تا در دیدار با مشاوران ارشد نظامی کشورش دیدگاه های آنها را درباره تاثیر استقرار نیروهای آمریکایی در عراق بر سلامت کلی نیروهای مسلح این کشور را بشنود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای دولت آمریکا از ارائه جزئیات درباره دیدار محرمانه "جرج بوش" با " دیک چنی" معاون وی ،"رابرت گیتس" وزیر دفاع و اعضای ستاد مشترک ارتش آمریکا خودداری کردند.

بوش هم پس از این دیدار به طورعلنی ظاهر نشد، اما در بیانیه ای اعلام کرد که در این مذاکرات درباره گسترش شمار نیروهای آمریکایی در ارتش و همچنین بهبود هماهنگی بین مقامهای نظامی و غیرنظامی در جاهایی همچون عراق بحث شد.

بوش باردیگر از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تصمیم گیری برای اینکه درعراق چه باید کرد را تا پس از ارائه گزارش روند تحولات عراق از سوی " دیوید پتریوس" فرانده نظامیان آمریکایی و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در این کشور به تعویق بیندازند.

بوش تصریح کرد:" امیدوارم که ما بتوانیم تعصب و سیاست را کنار بگذاریم و به یک دیدگاه مشترک متعهد باشیم تا برای نیروهای خود آنچه را که برای موفقیت به آن نیاز دارند، تهیه و منافع ملی مهم خود را در عراق محکم کنیم."

این دیدار، آخرین دیدار از سری رایزنی های بوش در حالی بود که وی مشغول بررسی این مسئله است که 30 هزارنیروی اضافی اعزام شده وی به عراق تا چه مدتی باید در عراق حضور داشته باشند.

کد مطلب 544049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها