به گزارش خبرگزاری مهر، آئین غرس درختان مثمر همزمان با فرارسیدن هفته درختکاری توسط با حضور آیت‌الله سعیدی نماینده ولی‌فقیه استان و امام‌جمعه قم، سقائیان‌نژاد شهردار، رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر قم و اهالی محل پروژه برگزار شد.

این آئین در حاشیه بهره‌برداری از بوستان ارکیده در بلوار شهید صادقی برگزار و درختان مثمر در این بوستان محلی غرس شد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، گفت: باید کارهایی ماندگار انجام شود و کاشت درخت باید نماد ماندگاری اعمال ما بوده و کاری انجام دهیم که ثمره آن به همه برسد.

وی ادامه داد: همان‌طور که امام حسین (ع) در روز عاشورا درختی کاشت که تاریخ از آن بهره می‌برد و تمام نهضت‌های آزادی از حرکت امام حسین الگو می‌گیرند، ما نیز باید اعمالی با ماندگاری تاریخ انجام دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: هر درختی که کاشته می‌شود باید با نیت پاسداری از شجره پاک اسلام و اهل‌بیت (ع) بوده تا قدردان ایثار شهدا و امام انقلاب باشیم.