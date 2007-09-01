"یاران خاتمی" تابلوی انتخاباتی اصلاح طلبان نیست

اشرف بروجردی، عضو ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: تشکیل سازمان رای یکی از طرق هماهنگ کردن آراء است که اصلاح طلبان آن را به عنوان شیوه ای کارآمد پذیرفته اند، چراکه این عامل زمینه ارتباط افراد را فراهم و به تقویت حضور و مشارکت مردم کمک می‌کند.تشکیل سازمان رای حرف جدیدی نیست، چون تشکیل آن از زمان انتخابات شوراها در 14 آذر نه به عنوان یک تشکیلات، بلکه به عنوان عاملی برای برقراری نظم، انسجام، ارتباط و یکسان کردن آراء افراد هم نظرمطرح بوده است.

وی با انتقاد از کسانی که تشکیل سازمان رای را نوعی الگوگیری از شیوه منسوخ هرمی در اروپا می دانند، افزود: تشکیل چنین سازمانی از اوایل انقلاب تاکنون در کشور ما وجود داشته و این گونه سازمان ها و تشکیلات از طرق مختلف از جمله مسجد، مجالس مذهبی، پایگاه های بسیج و سایرمکان ها نیز به جمع آراء، افکارو نظرات همسو می پرداخته اند.

معاون سابق وزارت کشوردر بخش دیگری از سخنان خود، میزان اطلاع رسانی از جریان داخل وزارت کشور را بسیار ضعیف دانست و تصریح کرد: وجود میز احزاب و حضور مطبوعات دردوره های قبلی برگزاری انتخابات باور به حرکت انتخابات در چارچوب خاص را فراگیر کرده بود، اما امروز متاسفانه این سلیقه هاست که جهت انتخابات را مشخص می کند.

وی، همچنین با رد انتخاب "یاران خاتمی" به عنوان شعار اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، تاکید کرد: اساس و چارچوب اصلاحات در جهت تقویت و پیشبرد نظام بوده وهمیشه به عنوان نقطه قوتی برای کشور محسوب می شده، لذا هیچ دلیلی برای تغییر عنوان اصلاحات به حامیان خاتمی برای حضور در انتخابات آتی وجود ندارد.

بروجردی خاطر نشان کرد که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم با تابلوی مختص خود حضور خواهند یافت.