تخریب بناهای غیرمجاز در زیارت گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تخریب بناهای غیرمجاز در زیارت گرگان امروز (یکشنبه) آغاز شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، دو هفته پیش در بازدید از منطقه زیارت به امور اراضی جهاد کشاورزی و مالکان بناهای غیرمجاز برای تخریب این بناها تا پایان اسفند فرصت داده بود که امروز بخشی از این بناها تخریب شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در این خصوص گفت: امور اراضی استان با حضور نماینده دادستانی از امروز (یکشنبه) کار تخریب بناهای غیرمجاز در زیارت را آغاز کرد و در نخستین روز اجرای این طرح، ۲۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین آزادسازی شد.

محمود اسپانلو افزود: این بناها در مسیر جاده آبشار زیارت منطقه لِکه قرار دارد و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی تخریب شد.

اسپانلو گفت: امور اراضی موظف است بر اساس قانون همه بناهای غیرمجاز در زیارت گرگان را تخریب کند و تعللی از مسئولان برای عمل نکردن به قانون پذیرفته نخواهد بود.

وی بیان کرد: با نظر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، برای جلوگیری از حمل و نقل مصالح ساختمانی برای ساخت و سازهای بدون مجوز در ورودی زیارت، ایست و بازرسی مستقر شده است.

منطقه زیارت در دل جنگل های هیرکانی در جنوب شهر گرگان قرار دارد و در سال های اخیر به علت مناظر طبیعی زیبا و آب و هوای خوب مورد هجوم زمین خواران و ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته است.