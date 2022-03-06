پله به پله پیش می رویم/ نبود یزدانی و مرادمند تاثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر گل گهر سیرجان گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و توانستیم برنده این دیدار باشیم. یک بازی حساس و پربرخورد که انتظار می رفت چنین اتفاقی بیافتد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این برد به قهرمانی امیدوار شده اید یا خیر گفت: ما باید پله به پله پیش برویم. راه زیادی در پیش داریم و باید همه بازیها برایمان حساس باشد تا بتوانیم در پایان برنده این دیدار باشیم.

وریا غفوری در پاسخ به این پرسش که فکر می کردید بازی به جنجال کشیده شود گفت: حدس می زدیم با توجه به حساسیت بازی این اتفاق رخ دهد.

کاپیتان تیم استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه در خصوص بازگشت شما کاری هم انجام داده بود یا خیر گفت: این مسئله درون خانوادگی است و نمی خواهم دیگر راجع به این موضوع صحبت کنم.