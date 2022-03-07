به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار استان و هیئت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس قم از سال ۸۹، از تلاش مدیران پیشین در به ثمر نشستن این مکان قدردانی کرد.

وی با تاکید بر نقش آفرینی پیشکسوتان جنگ و ایثارگران در تولید محتوای غنی در این موزه افزود: نهادهای دولتی و انقلابی نیز باید نقش موثرتری در فضاسازی و اعتلای این موزه ایفا کنند.

در این جلسه احداث و راه اندازی دانشگاه جهاد و مقاومت با دو رشته کارشناسی، ۸ رشته‌ی کارشناسی ارشد و یک رشته‌ی دکتری با موافقت استاندار و رأی اعضای هیئت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان مصوب شد.

همچنین از ۹۰ عنوان کتاب بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان و نیز نگارخانه موزه‌ی دفاع مقدس استان قم توسط استاندار رونمایی شد.

حجت الاسلام لقمانی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان قم در این جلسه با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری به قم، از پیگیری‌های استاندار برای تصویب و تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی موزه دفاع مقدس قم قدردانی کرد.