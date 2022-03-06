ابراز تاسف استاندار گیلان از وضعیت واحدهای راکد و نیمه فعال

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی عصر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان در شهرک صنعتی لوشان، اظهار کرد: دیدن واحدهای نیمه تعطیل هر فردی را متأثر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها همکاری لازم را با سرمایه گذاران و شرکت‌های تولیدی داشته باشند، گفت: قابل قبول نیست شرکت‌های نیمه فعال را به حال خود رها کنند، وضع موجود اصلاً رضایت بخش نیست، متولیان بخش تولید مقصرند کارها را به اهلش بسپارید.

عباسی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در قبال تولید، تصریح کرد: مدیران بانکی به صورت جهادی کارشان را انجام دهند و نباید بنگاه داری کنند.

وی با بیان اینکه شهرک جمال آباد ظرفیت شهرک نمونه استانی و ملی را دارد، افزود: هیچ چیزی مانع حرکت توسعه نخواهد شد، حرکت قطار توسعه در استان کاملاً محسوس است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه تعدادی واحدهای تولیدی که در تملک بانک‌ها قرار گرفته است با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد کار می‌کنند، ادامه داد: ماشین آلات و ظرفیت و جوانان بیکار وجود دارد و ما شاهد چنین اتفاقی هستیم در خصوص موانع همه واحدهای تولیدی تصمیماتی را گرفته ایم.

عباسی همچنین با بیان اینکه در کارخانه‌ای ۹۵ درصد کار آماده است و با ۵ درصد ظرفیت یا تجهیز می‌تواند راه اندازی و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند که امروز تصمیم گرفتیم اعتبار مورد نیاز را قبل از پایان سال پرداخت کنند، اضافه کرد: زیرساخت‌هایی در شهرک صنعتی لوشان وجود دارد و برق کافی ندارد اعلام کردیم تفاهم نامه‌ای نوشته شود که ظرف ۴ ماه آینده به اتمام برسد.

وی با اشاره به تصفیه خانه شهر صنعتی لوشان، افزود: کارهای مربوط به این تصفیه خانه باید تا سال ۱۴۰۱ تمام شود چرا که از محل سفر رئیس جمهوری اعتبارات اختصاص یافته و از منابعی که وزارتخانه‌ها دارند و بانک‌ها هم در خصوص پرداخت وام‌های تبصره ۱۸ که وام یارانه‌ای و وام‌های که مربوط به رونق تولید است می‌توانند کمک کنند که این واحدها از ظرفیت کامل خودشان استفاده کنند.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه به صورت جدی موضوع تولید را دنبال می‌کنم، گفت: واحدهای بلاتکلیف تعیین تکلیف می‌شوند و بانک‌ها به بخش‌های خصوصی که اهلیت دارند واگذار کنند و هم بخش خصوصی به حداکثر ظرفیت برسانند.

وی با بیان اینکه از سرمایه گذاران واقعی حمایت می‌کنیم، افزود: امیدواریم آنچه ظرفیت شهرستان رودبار و شهر صنعتی لوشان است به حداکثر شکوفایی مد نظر برسانیم.