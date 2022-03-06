به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری اظهار کرد: ساعت ارائه خدمات مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک استان کرمانشاه در مرحله اول تا روز چهارشنبه ۱۸ اسفند تا ساعت ۱۶ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز از ۲۱ تا ۲۸ اسفند ماه مراکز تعویض پلاک تا ساعت ۱۷ آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش ساعات کاری صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه اعمال می‌شود و روزهای پنجشنبه مشمول افزایش ساعت کاری نخواهد بود.

حیدری بیان کرد: افزایش ساعات کاری در راستانی تسهیل و تسریع در خدمات شماره گذاری و پس از شماره گذاری به متقاضیان و جلوگیری از ایجاد ازدحام در روزهای پایانی سال اعمال شده است.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات شماره گذاری جهت مراجعه به مراکز تعویض پلاک نوبت دریافت کنند.