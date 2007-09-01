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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۸

الونگ الونگ اختصاصی تمرین می کند

الونگ الونگ اختصاصی تمرین می کند

بازیکن نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس تهران برای رسیدن به شرایط مطلوب بصورت اختصاصی تمرینان آماده سازی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با وجود تعطیلی تمرینات و استراحت تمام بازیکنان تیم پرسپولیس، با توجه به اینکه الونگ در تمرینات بدنسازی و آماده سازی این تیم حضور نداشته است، این بازیکن تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربیان تیم پرسپولیسی انجام می دهد.

برپایه این گزارش، الونگ برای رسیدن به آمادگی لازم و فرم مطلوب، به انجام تمرینات اختصاصی خود در صبح روز بازی در برابر ابومسلم زیر نظر علیرضا مرزبان و ظهر همان روز زیر نظر افشین قطبی سرمربی تیم پرسپولیس پرداخت. روز پنج شنبه نیز زیر نظر حمید استیلی تمرینات خود را پیگیری کرد.

وی روز جمعه با حضور در آکادمی ملی المپیک در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرینات بدنسازی خود را زیر نظر استیلی مربی تیم پیروزی انجام داد.

مدافع کامرونی تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز هم تمرینات آماده سازی خود را در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیر نظر حمید استیلی پیگیری می کند.


 

کد مطلب 544066

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