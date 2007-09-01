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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۶

پس از مرگ 3 بازیکن؛

فیفا از بازیکنان فوتبال آزمایش قلب می گیرد

فیفا از بازیکنان فوتبال آزمایش قلب می گیرد

فیفا پس از مرگ 3 بازیکن فوتبال در دو هفته گذشته در نظر دارد از این پس از بازیکنان فوتبال آزمایش قلب به عمل بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پس از اینکه دو هفته قبل آنتون رید بازیکن 16 ساله تیم والسال انگلیس جان سپرد، طی روزهای گذشته آنتونیو پوئرتا از سویا و چاس وی انسوفا ملی پوش تیم فوتبال زامبیا بر اثر عارضه قلبی جان سپردند. انسوفا در یک جلسه تمرینی به همراه تیم بیرشبا غش کرد و پس از مدت کوتاهی درگذشت. علت اصلی مرگ این بازیکن هنوز مشخص نیست.


                چاسوی انسوفا       آنتونیو پوئرتا               آنتون رید                         

 برپایه این گزارش، پروفسور ییری دوراک رئیس کمیته پزشکی فیفا گفت: درنظر داریم از بازیکنان آزمایش به عمل بیاوریم تا خظر حملات قلبی در زمین را کاهش دهیم.

تیم پروفسور دوراک در نظر دارد از تمام بازیکنان آزمون قلب به عمل آورد همان گونه که در رقابت های جام جهانی 2006 این کار را انجام داد.

وی افزود: با ارزیابی اطلاعاتی که به دست آورده ایم متقاعد شده ایم که این برنامه جلوگیری کننده ، برای بازیکنان فوتبال مورد نیاز است.

فیفا درخصوص این برنامه در جلسه بعدی خود که در تاریخ 30 و 31 اکتبر در زوریخ برگزار می شود بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 544068

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