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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

قاسمی :

لایحه مبارزه با جرم پولشویی از حیثیت نظام بانکی دفاع می‌کند

لایحه مبارزه با جرم پولشویی از حیثیت نظام بانکی دفاع می‌کند

دبیر کمیسیون اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین ایراد وارد شده شورای نگهبان به لایحه مبارزه با جرم پولشویی را عدم رعایت حریم خصوصی افراد دانست و ابراز امیدواری کرد که این لایحه در سال جاری به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی صبح امروز در نشست خبری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: لایحه مبارزه با جرم پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

دبیر کمیسیون اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سال گذشته این لایحه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد که با توجه به این مسائل مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد.

وی افزود: هم اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است که امید است در سال 86 تصویب و به تائید شورای نگهبان برسد، زیرا این لایحه به لحاظ بین المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی لازم است.

به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرد، این بود که حریم خصوصی افراد را به لحاظ شرعی قابل نفوذ ندانسته بود.

وی گفت: حتی زمانی که این موضوع را در صندوق بین المللی پول مطرح کردم این صندوق نیز ایرادات شورای نگهبان را وارد دانسته و مطالعات تطبیقی در مجمع تشخیص نیز در این خصوص صورت گرفته بود که برخی از مواد این لایحه تند تر از سایر کشورهایی بوده که از چنین قانونی برخوردار بوده اند به خصوص در بحث حریم خصوصی افراد.

   

کد مطلب 544069

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