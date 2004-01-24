مجمع عمومي كانون نوازندگان سازهاي ايراني تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، ساعت 14 امروز، درسالن رودكي دومين مجمع كانون تخصصي نوازندگان سازهاي ايراني تشكيل جلسه داد. در اين كانون 1234 نفر عضو هستند، كه از اين تعداد 220 نفر در جلسه امروز حضور داشتند.از جمله اين اعضا مي توان به "هوشنگ ظريف"،" داريوش پيرنياكان"،" داوود گنجه اي"،" نصرالله ناصح پور"،" شاپور رحيمي"،" كيوان ساكت"،" فاضل جمشيدي"،" بهزاد فروهري"،" زيدالله طلوعي"،"آذر سينا"،" مجتبي ميرزاده" و "جمشيد عندليبي" اشاره كرد.

در اين جلسه كه به بهانه برگزاري انتخابات كانون نوازندگان سازهاي ايراني تشكيل شد،پس از شمارش آرا آقايان"هوشنگ ظريف" با 212 راي،"داريوش پيرنياكان" با 195راي،" داوود گنجه اي" با 194 راي ،"مهدي آذر سينا"12 با راي" و" زيدالله طلوعي" با 65 راي به عنوان نمايندگان كانون نوازندگان سازهاي ايراني انتخاب شدند. همچنين "بهزاد فروهري" و "جمشيد عندليبي" به عنوان عضو علي البدل و"ويدا روستا" به عنوان بازرس انتخاب شدند. ناظرين بر انتخابات را " نصرالله ناصح پور"،" كيوان ساكت"،" نصرالله شيرين آبادي"،"ابراهيم واداني"،" فاضل جمشيدي" و " فريدون احتشامي" تشكيل مي دادند.

اين جلسه ساعت 18 به پايان رسيد.