صدور 1932 مجوز فعالیت مراکز خصوصی توانبخشی و خدمات رسانی

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور مجوز فعالیت مراکز بهزیستی افزود: مجوزها در 13 مورد شامل مهد کودک ، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و خیابانی ، خانه های سلامت کودکان و زنان ، کلینیک های مددکاری ، مراکز توانبخشی معلولان ، مراکز حرفه آموزی معلولان ، مراکز ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان در منزل و در مراکز ، مراکز توانبخشی ودرمان بیماران روانی مزمن ، مراکز ارائه خدمات مشاوره ، مراکز درمان و بازتوانی معتادان ، مراکز مشاوره اجتماعی ، انجمنها وموسسات خیریه و غیر دولتی صادر شده است .

وی ادامه داد : همچنین واگذاری مراکزی که بصورت دولتی فعالیت می کرده اند نیز به بخش خصوصی ، جزء این تعداد بوده اند.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی تاکید کرد : در سال 85 نیز برای فعالیت 3 هزار و 727 مرکز مجوز صادر شده که پس از بررسی و ارائه اخطار ، مجوز فعالیت کمتر از 10 مرکز از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات باطل شده است .