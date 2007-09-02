  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

توسط بهزیستی صورت گرفت؛

صدور 1932 مجوز فعالیت مراکز خصوصی توانبخشی و خدمات رسانی

صدور 1932 مجوز فعالیت مراکز خصوصی توانبخشی و خدمات رسانی

معاون مشارکت‌ های مردمی سازمان بهزیستی گفت: طی 5 ماهه اول سال جاری، یک هزار و 932 مجوز فعالیت برای راه اندازی مراکز خصوصی در زمینه های مختلف توانبخشی، نگهداری ، ارائه خدمات و...از سوی سازمان بهزیستی صادر شده است .

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور مجوز فعالیت مراکز بهزیستی افزود: مجوزها در 13 مورد شامل مهد کودک ، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و خیابانی ، خانه های سلامت کودکان و زنان ، کلینیک های مددکاری ، مراکز توانبخشی معلولان ، مراکز حرفه آموزی معلولان ، مراکز ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان در منزل و در مراکز ، مراکز توانبخشی ودرمان بیماران روانی مزمن ، مراکز ارائه خدمات مشاوره ، مراکز درمان و بازتوانی معتادان ، مراکز مشاوره اجتماعی ، انجمنها وموسسات خیریه و غیر دولتی صادر شده است .

وی ادامه داد : همچنین واگذاری مراکزی که بصورت دولتی فعالیت می کرده اند نیز به بخش خصوصی ، جزء این تعداد بوده اند.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی تاکید کرد : در سال 85 نیز برای فعالیت 3 هزار و 727 مرکز مجوز صادر شده  که پس از بررسی و ارائه اخطار ، مجوز فعالیت کمتر از 10 مرکز از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات باطل شده است .

 

کد مطلب 544074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها