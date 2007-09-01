32 هزار مدرسه در سراسر کشور نیازمند بازسازی است

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین مدارس تخریبی در تهران، خراسان رضوی و فارس و کمترین تعداد مدارس تخریبی در اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری وجود دارد و طبق برنامه باید این مدارس طی چهار سال بازسازی شوند.

وی افزود: در سراسر کشور 26 هزار مدرسه نیازمند مقاوم سازی است که تاکنون هزار پروژه آن به 200 مشاور تحویل داده شده است اما در امر مقاوم سازی مدارس نیازمند همکاری بیشتر سازمان ها، دانشگاه ها و مشاورین ساختمانی هستیم.

این مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود مشاور در بخش مقاوم سازی لازم است مدت زمان تعیین شده برای این امر از چهار سال به 10 سال افزایش یابد و این موضوع در دولت و مجلس تحت بررسی است و جز اولین دستور جلسه های مجلس پس از تعطیلات خواهد بود.

بور بور یادآور شد: اعتبار سال جاری برای تخریب، نوسازی و مقاوم سازی در مجموع یک هزار و 840 میلیارد ریال است که از محل آن باید سه هزار و 200 مدرسه با 32 هزار کلاس درس تعمیر، بازسازی یا مقاوم سازی شود.

مدیر کل نوسازی مدارس کشور در خصوص مشکلات فراروی اجرایی کردن این طرح عنوان کرد: وجود دو تبصره در قانون مربوطه مبنی بر تایید وزارت مسکن و موسسه زلزله شناسی پس از اتمام کار یکی از مشکلات اجرایی کردن این طرح است زیرا اداره کل نوسازی مدارس متعهد به رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 است و واضح است که نظر کارشناسی دو موسسه مذکور پس از اتمام کار نمی تواند تاثیری بر روند کار بگذارد و لازم است این دو تبصره از قانون مذکور حذف شود.

وی در پایان از قرارداد با یک شرکت سوئیسی خبر داد و بیان کرد: این شرکت متعهد است یک مدرسه 10 کلاسه را ظرف مدت یک ماه با رعایت اصول ایمنی، ارزانتر و با تضمین 90 ساله به اداره کل نوسازی مدارس تحویل دهد و این قرارداد پس از بررسی و آزمایشات لازم بر روی سازه ها اجرایی می شود.

بوربور اظهار امیدواری کرد: با نوسازی و مقاوم سازی مدارس از تعداد مدارس دو نوبته کاسته شود.

سال گذشته 23 هزار مدرسه دو نوبته با 157 هزار کلاس درس در کشور فعال بوده است.