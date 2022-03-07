به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد غلام نژاد افزود: ۶۵ نفر مبتلای قطعی و ۱۸ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته با فوت یک بیمار مبتلا به کرونا شمار قربانیان این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد به هزار و ۸۳ نفر افزایش یافت.

غلام نژاد اضافه کرد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۲ هزار و ۵۱۰ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

وی با اشاره به آزمایش‌های انجام شده در این مدت ادامه داد: از ۱۶۰ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه‌های استان که شامل تست‌های PCR و رپید تست هستند، حدود ۵۰ درصد موارد مثبت بودند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مردم کهگیلویه و بویراحمد توصیه کرد: دستورالعمل‌های بهداشتی پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا باید حتی پس از واکسیناسیون رعایت شود.

غلام نژاد استفاده از ماسک، رعایت بهداشت دست، حفظ فاصله فیزیکی در مکان‌های عمومی، تهویه مناسب و حضور نیافتن در تجمعات برای پیشگیری از شیوع کرونا را ضروری دانست و گفت: لازم است نوبت‌های سوم و یادآور واکسن کرونا حتماً تزریق شود تا در صورت گرفتاری به کووید ١٩ شاهد اوج گیری بیماری و مرگ و میر شهروندان نباشیم.