به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به برگزاری 5 اجلاس دو سالانه با هدف توسعه تحقیق و پژوهش در حوزه معارف مهدوی اقدام کرده و در آستانه ششمین دوسالانه، رویکرد خود را از برگزاری اجلاس به تولید و پخش برنامه های تلویزیونی، برگزاری گفتمانهای چهره به چهره و تولید کتب جدید با موضوعات مهدوی، تغییر داده تا با وسعت تأثیرگذاری در این حوزه، مخاطبان بیشتری را در سراسر کشور تحت پوشش قرار دهد.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در این باره گفت: در سال 1383 قرارداد تألیف کتاب " دکترین مهدویت" برای اساتید و دانشجویان دانشگاههای کشور به سفارش مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی دانشگاهها منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه اینک دبیرخانه اجلاس از وجاهت برجسته ای میان سایر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و همچنین محققان و پژوهشگران زبده، برخوردار است، افزود: این دبیرخانه با بیش از 50 مؤسسه و بیش از 100 محقق نامدار تعامل داشته و نسبت به تولید محتوای مرتبط با نیازهای جامعه در زمینه مهدویت اقدام شده است.

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به برگزاری جلسات متعدد با موضوع مهدویت در کشور در خصوص ادامه برنامه های اجلاس دو سالانه تغییر رویه داده و نسبت به مجموعه تلولیدات رسانه ای و تبلیغی اقدام و برنامه‌ریزی کرده است.

وی همچنین تولید و پخش کلیپ " عدل جهانی در پی ظلم جهانی" که تاکنون بارها از شبکه های مختلف رسانه ملی پخش شده را نگرشی علمی در تبیین بخشی از آموزه های مهدوی با استفاده از زبان هنر دانست که توسط سازمان تبلیغات اسلامی به انجام رسیده است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی همچنین حمایت فکری و کارشناسی از برنامه های سازمانهای مردم نهاد ( NGO ) را از دیگر برنامه های سازمان برشمرد و افزود: تولید 3 کتاب همشهری به صورت خلاصه، سلیس و روان که بتواند به راحتی در اختیار و مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد، از برنامه های سازمان برای آحاد مردم است.

این معاونت با سفارش تولید 30 عنوان کتاب در قطع پالتویی با موضوعات جدید مهدوی نیز نسبت به حفظ محتوای علمی و پژوهشی در راستای پشتیبانی علمی از برنامه های مختلف سازمان تبلیغات اسلایم اقدام کرده است و در سال 1386 مجموعه تولیدات مکتوب خود را به 75 اثر در حوزه تحقیقات مهدوی می رساند که می تواند پژوهشگران و محققان را در مباحث جاری نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی (ع) یاری کند.

وی همچنین از تولید 25 برنامه کوتاه تلویزیونی مهدوی با زمینه داستانی با عنوان " راویان انتظار" خبر داد و تصریح کرد: حاصل این طرح 2 ماه دیگر از طریق شبکه های مختلف رسانه ملی هر هفته در روزهای سه شنبه و جمعه پخش خواهد شد.

سید جواد موسوی هوایی آشنایی با معارف ناب مهدوی و زدودن غبار خرافات از ساحت مقدس اعتقادات عمیق و خالصانه مسلمانان دنیا را از مأموریتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ejlasmahdi.com با آخرین دستاوردهای سازمان در این زمینه آشنا شده و از آثار پر محتوای دبیرخانه اجلاس بهره مند شوند.