استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه فرهنگ نماز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی پیش از ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی شعر و داستانک نماز و معارف مهدوی در رامیان اظهار کرد: هشت جشنواره نماز و معارف مهدوی در ایام کرونا در گلستان برگزار کرده ایم و این امر حکایت از این دارد که مسئولان با همه مشکلات فعالیت‌های خوبی را در بخش فرهنگی انجام داده اند.

وی با اشاره به هماهنگی خوب مسئولان فرهنگی در گلستان افزود: رهبر معظم انقلاب هم در خصوص اقامه نماز تاکید فراوان دارند و در سیزدهمین اجلاس بین المللی نماز می‌فرمایند «لیکن تا رسیدن به مقصود والا هدف میان مدت برافروختن چراغ نماز در همه خانه‌ها و خانه دل‌ها است»

محمدی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری هدف کوتاه مدت ستاد اقامه نماز را به کاریری همه ظرفیت علمی و تبلیغی کشور در این راه و سوق داده به سوی نماز می‌داند.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان با تاکید بر اینکه در قالب هنر باید تبلیغ دین و نماز و مهدویت انجام شود، ادامه داد: جذابیت کار هنر در آموزه‌های دینی زیاد است و تأثیر گذاری، ماندگاری و تنوع فعالیت‌های خوبی می‌توان در این حوزه داشته باشیم.

محمدی با اشاره به اینکه هنر در اسلام ابرازی است برای ظلم ستیزی، افزود: هر چه هنرمندان نگاه به این مسئله داشته باشند که خلق آثار برای خدا انجام شود، ماندگاری و گستره کار هنر بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سه گام باید در حوزه مهدویت برداشته شود، گفت: معرفت، مودت و اطاعات سه گام اصلی مهدویت است که با ارائه کارهای فاخر هنری می‌توانیم جامعه را به سمت مهدویت سوق دهیم.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان با قدردانی از تمام کسانی که برای برگزاری این جشنواره تلاش کردند، اظهار کرد: امسال آثار بسیاری خوبی عرضه شد و نشان از رشد و بالاندگی این جشنواره در استان دارد.