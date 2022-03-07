به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح دوشنبه در نشست با نماینده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان بوشهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: از ظرفیت جوانان برای توسعه و پیشرفت شهرستان استفاده می‌شود.

وی افزود: علی رغم ظرفیت‌های خوبی که در شهرستان وجود دارد ولی در زمینه سرمایه گذاری باید بیشتر کار شود.

بحرانی ادامه داد: مشارکت در اجرای طرح نخبه پروری جهت حمایت از دانش آموزان امری ضروری است.

وی بیان کرد: تسهیلات خوبی در زمینه طرح‌های مشاغل خانگی در دست اجرا است که افراد باید از این ظرفیت در جهت ایجاد فضای کسب و کار استفاده کنند.

بحرانی اضافه کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای ارزشمندی انجام شده ولی هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید با کار و تلاش شبانه روزی آنها را رفع کنیم.

وی خاطر نشان کرد: گروه‌های جهادی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، اشتغال، معیشت و آموزش در سطح شهرستان ایفای نقش کنند.