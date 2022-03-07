  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۶

با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)؛

طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در دشتی اجرا می‌شود

طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در دشتی اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از اجرای طرح‌های اشتغال زا در راستای رفع محرومیت با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح دوشنبه در نشست با نماینده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان بوشهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: از ظرفیت جوانان برای توسعه و پیشرفت شهرستان استفاده می‌شود.

وی افزود: علی رغم ظرفیت‌های خوبی که در شهرستان وجود دارد ولی در زمینه سرمایه گذاری باید بیشتر کار شود.

بحرانی ادامه داد: مشارکت در اجرای طرح نخبه پروری جهت حمایت از دانش آموزان امری ضروری است.

وی بیان کرد: تسهیلات خوبی در زمینه طرح‌های مشاغل خانگی در دست اجرا است که افراد باید از این ظرفیت در جهت ایجاد فضای کسب و کار استفاده کنند.

بحرانی اضافه کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای ارزشمندی انجام شده ولی هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید با کار و تلاش شبانه روزی آنها را رفع کنیم.

وی خاطر نشان کرد: گروه‌های جهادی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، اشتغال، معیشت و آموزش در سطح شهرستان ایفای نقش کنند.

کد مطلب 5440804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه