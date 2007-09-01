سراینده عاشقانه های عاشورایی به زادگاهش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تشییح پیکر این شاعر صاحب نام، محمدرضا رضازاده استاندار فارس، آیت الله محی الدین حائری نماینده ولی فقیه در استان، منصور طبیعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و آیت الله سید علی اصغر دستغیب نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و دیگر اصحاب فرهنگ استان فارس حضور داشتند.

در ابتدای مراسم تشییع پیکر این شاعر اهل بیت (ع) در آرامگاه حافظ ، لطف الهی - عضو انجمن شاعران انقلاب اسلامی و از دوستان نزدیک این شاعر فقید - در سخنانی کوتاه اظهار داشت: شاعران بسیاری در فارس این افتخار را دارند که شاگرد جمالی بوده‌اند. من معتقدم شعر عاشورا با ‌نام جمالی گره خورده است؛ همان‌طور که وقتی از شعر شیراز صحبت می‌کنیم، نام جمالی به ذهن متبادر می‌شود. جمالی نامش بر پیشانی روزگار باقی می‌ماند.

در این مراسم قاسم مرام به نمایندگی از شاعران شیراز و سعید بیابانکی به نمایندگی از شاعران کشور به یاد مرحوم جمالی شعرخوانی کردند.

پیکر این مرحوم پس از تشییع به زادگاه وی در شهرستان استهبان در 160کیلومتری شیراز جهت خاکسپاری منتقل شد.

محمد خلیل جمالی صبح هشتم شهریور ماه در منزل خود بر اثر ایست قلبی جان سپرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز به صورت جداگانه طی پیامی درگذشت این شاعر گرانقدر را به اصحاب فرهنگ و شعر کشور و استان فارس تسلیت گفتند.

از استاد جمالی 11مجموعه شعر از جمله "... که عشق " ،" در مزرعه نور" ، " انسان در خط زمان"، "تا ملاقات سحر"، " راز یک لبخند" و... برجا مانده است. این شاعر در کنار مرحوم نصرالله مردانی و عبد الرضا لطف الهی پایه گذار انجمن ادبی شاعران انقلاب اسلامی بود.