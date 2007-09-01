  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

داوری در گفتگو با مهر:

گزارش البرادعی نشان داد می‌توان به استقلال آژانس امیدوار بود

گزارش البرادعی نشان داد می‌توان به استقلال آژانس امیدوار بود

گزارش جدید البرادعی نشان داد که ایران در لاین اعتماد سازی و همکاری با آژانس پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس، به طور کامل و صریح تعریف شده است.

علیرضا داوری کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: گزارش اخیر البرادعی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که توافقات اخیر ایران و آژانس در چند هفته گذشته و همکاری ایران در ارائه اطلاعات بسیار مهم و اساسی بوده و همکاری گسترده ایران با آژانس و تائید کاهش سرعت فعالیت های هسته ای ایران کار را برای تصویب تحریم های جدید به وسیله ایالات متحده آمریکا و متحدانش سخت تر کرده است، از سوی دیگر گزارشات آژانس که همواره کج دار و مریز، مبهم و دوپهلو بوده که این بار تا حدودی شفاف سازی شده و می‌توان به استقلال آژانس امیدوار بود .

وی افزود: از سوی دیگر، سخنان دکتر احمدی نژاد مبنی بر اینکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از نظر ما موضوعی تمام شده است و پرونده هسته ای ایران به آژانس بر می گردد، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از تلاش های آژانس برای حل مسائل باقی مانده حمایت می کند و مرجع رسیدگی را آژانس می داند .

به گفته داوری، گزارش آژانس را باید یک سیاست واقعی که بر اساس اصول آن این نهاد بین المللی شکل گرفته، خواند و به قولی نگاه حقوقی و فنی این آژانس را ستود، زیرا این گزارش نشان داد که ایران در لاین اعتماد سازی و همکاری با آژانس پیشرفت چشمگیری در حل و فصل مسائل باقی مانده داشته و مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس کامل و صریح تعریف شده و همکاری بی سابقه با آژانس نیز بر شفافیت برنامه هسته ای ایران مهر تایید گذاشته است .

این کارشناس مسائل هسته ای ادامه داد: هر چند توافقات ایران و آژانس را گام مثبتی می توان تلقی کرد ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که کشورهایی مانند آمریکا ، فرانسه و انگلیس  تاکید دارند که چون ایران مطابق مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت و شورای حکام ، غنی سازی را تعلیق نکرده، آنها مجازند که موضوع قطعنامه سوم و افزایش تحریم ها را مطرح کنند که این مسئله نیز در صورت ادامه مذاکرات و توافقات جدید ایران با آژانس و همگامی افکار عمومی با سیاست های مثبت ایران و تعامل با جامعه جهانی تحریم ها با مشکلاتی روبرو خواهد شد و اینکه تا چه حد این گزارش در تصمیم اعضای شورای امنیت موثر باشد و این سه کشور بتوانند دیگر کشورها را با خود همراه کنند و اینکه در تصمیم شان تجدید نظر کنند و از صدور قطعنامه سوم خودداری کنند و یا حداقل سعی کنند آن را تعدیل نمایند ، منوط به گذشت زمان است .

داوری در پایان با تاکبد بر اینکه ادامه و گسترش همکاری ها با آژانس بیشتر به نفع ایران است تا متوقف کردن آن گفت: مصلحت بر این است که همکاری های ما با آژانس ادامه یابد که نشان از دیپلماسی هسته ای کارآمد ایران است .

کد مطلب 544084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها