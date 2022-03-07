جداول بررسی بخش درآمدی بودجه به نمایندگان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفندماه) در تذکری شفاهی در رابطه با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بررسی بحث درآمدی بودجه تمام شده اما هنوز جداول آن ارائه نشده است. همچنین به تبصره ۱۴ بندی اضافه شده که جداول را تغییر خواهد داد اما این تغییرات را نیز در جداول نداریم.

وی تصریح کرد: این موارد محل شبهه است که در آینده مسئله ایجاد می‌کند و مجلس را زیر سوال خواهد برد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نادران گفت: شما خود از اعضای کمیسیون تلفیق هستید.

نادران در پاسخ به قالیباف،تصریح کرد: من عضو ساده کمیسیون تلفیق هستم و از اعضای هیئت رئیسه نیستم، بنابراین تقاضای بنده آن است که این جداول ارائه و تقدیم نمایندگان شوند.