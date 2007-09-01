المپیاد یک برنامه جامع رقابتی در زمینه قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی با اشاره به شور و اشتیاق ایجاد شده در استان ها گفت: امروز همه مسوولان استانی درگیر ذهنی مسابقات ورزشی ایرانیان شده اند و با شور و هیجان خاصی به نتایج استانی ورزشکاران خویش نظر دارند. بدیهی است وقتی ورزش در کانون توجه مسوولان استانی اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و دیگر اقشار قرار می گیرد ، این مسأله می تواند در چشم انداز کار رشد و توسعه ورزش استان ها و مناطق مختلف را در پی داشته باشد. یکی از اهدافی نیز که سازمان تربیت بدنی در جهت راه اندازی المپیاد ورزشی ایرانیان دنبال کرده است ، این بوده که ورزش با گسترش دامنه رقابت ها ، در کانون توجهات استانی قرار گرفته و جایگاه ورزش هر استان مشخص شود.

هاشمی افزود : بطور مسلم با برگزاری رقابت های ورزشی المپیاد ایرانیان ، نقاط ضعف و قوت ورزش هر استان مشخص می شود تا با برنامه ریزی مشخص در جهت رفع ضعف ها و ارتقای سطح ورزش هر استان ، موجودیت ورزش کشور دو چندان شود.

وی ازالمپیاد ورزشی ایرانیان بعنوان یک برنامه جامع رقابت های ورزشی در فرآیند قهرمان پروری نام برد و گفت: با برگزاری این رقابت ها بدنبال اهدافی چون سازماندهی رقابت های ملی ، فراهم آوردن فرصت شرکت در رقابت ها برای کلیه ورزشکاران ، نهادینه شدن تفکر دستیابی به مدال و تقویت تیم های ملی از طریق پشتوانه سازی و افزایش آگاهی ها و تجربیات قهرمانان هستیم که بحمدالله تا اینجای کار نتایج بدست آمده نوید بخش و امید آفرین بوده است.

دبیرشورایعالی المپیاد ورزشی ایرانیان با اشاره به اینکه دنیای توسعه یافته ورزش سالهاست در قالب برنامه ای جامع و مشخص درپی تحقق اهداف ورزشی حرکت کرده است ، تصریح کرد: خوشبختانه المپیاد خیلی زود جای پای خود را در ورزش ایران پیدا کرده است تا از سال آینده و با برگزاری رقابت ها در سه رده نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ، هدفمند و انسجام یافته تر از پیش در جهت تحقق اهداف و صعود به قله های افتخار دنیا حرکت کنیم.