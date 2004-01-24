ديدار استقلال و اشتوتگارت با يك دقيقه سكوت آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال استقلال تهران كه براي انجام ديداري خيرخواهانه راهي آلمان شده بود عصر امروزمقابل تيم اشتوتگارت قرارگرفت.

براساس اين گزارش، حريف استقلال درپايان رقابتهاي نيم فصل بوندسليگااز 17 بازي صاحب 35 امتياز شد و در رده چهارم جدول رده بندي قرارگرفت. آخرين اخبار از اردوي استقلال درآلمان پيش روي شماست:

* تيم فوتبال اشتوتگارت در آغاز دوربرگشت رقابتهاي بوندسليگا پس از40 روزتعطيلي به مصاف هانزاروشتوك خواهد رفت.

* قبل از شروع بازي اين دوتيم ، اشتوارت مدير باشگاه اشتوتگارت، سفير ايران در آلمان و آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در ورزشگاه حضور پيدا كردند و درآغاز بازي با بازيكنان دو تيم دست دادند و مراسم ابتداي بازي را به جاي آوردند.

* بازي دوتيم استقلال و اشتوتگارت در شهر روتلينگن در 40 كيلومتري اشتوتگارت و در ورزشگاه كروز آليشه برگزار مي شود

* حدود 9 هزار تماشاگر با خريد بليت هاي ويژه اين مسابقه را از نزديك تماشا كردند.

* هواي شهر روتلينگن به هنگام شروع بازي 2 درجه بالاي صفر بود اما آسمان آفتابي و زمين عالي ورزشگاه كروز آليشه زمينه را براي انجام يك بازي خوب مهيا كرده بود.

* تمام عوايد بليت فروشي اين مسابقه به مصيبت زدگان حادثه بم اختصاص خواهد يافت.

* تيمو هيلد براوند دروازه بان تيم اشتوتگارت، در نيم فصل اول بوندسليگاه با 7 گل خورده به عنوان بهترين دروازه بان انتخاب شد و دراين ديدارازابتدا درتركيب تيمش قرار گرفت.

* قبل از شروع اين ديدار بازيكنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه به احترام درگذشتگان حادثه بم يك دقيقه سكوت كردند.

* يدالله اكبري و داود سيد عباسي دوبازيكن كليدي استقلال به علت مصدوميت ازابتدا درتركيب اين تيم قرار نگرفتند.

* كلاين هرت مسئول برگزاري اين ديدار خيرخواهانه قبل ازبازي چند دقيقه اي را براي حاضران سخنراني كرد.