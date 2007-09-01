نمایشگاه کاریکاتور تروریسم در شیراز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه شامل 50 اثر کاریکاتور و نمایشگاه جانبی عکس هایی از شهدای ترور بعد از انقلاب با همکاری انجمن هابیلیان(خانواده شهدای ترور) آغاز به کار کرده است.

میترا معمار رابط کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه دو کشور در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه تا 13شهریور ماه ادامه خواهد داشت و از صاحبان سه اثر برگزیده طی مراسمی مقارن سه شنبه همین هفته در باغ مهر جوان شیراز تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه مذکور از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه دو کشور و با همکاری انجمن کاریکاتور حوزه هنری فارس، معاونت امور فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان ملی جوانان فارس برگزار شد.