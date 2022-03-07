به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر ساله در ایام خاص از جمله ماه محرم، عید قربان، ماه رمضان و… نظارت‌های دامپزشکی بر روی مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی تشدید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایام نوروز امسال به ماه مبارک رمضان متصل می‌شود خاطرنشان کرد: در همین راستا نظارت‌های دامپزشکی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بر مراکز عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی استان بوشهر افزایش می‌یابد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر در این فصل از سال میزبان تعداد زیادی از مسافران نوروزی است تمهیدات بهداشتی دامپزشکی در این فصل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه آب و هوای استان بوشهر فسادپذیری فرآورده‌های دامی را بیشتر می‌کند، افزود: همه موادی که عرضه می‌شوند باید معیارهای بهداشتی و استانداردهای مورد نیاز را داشته باشند.

بحرانی با اشاره به اینکه در استان بوشهر هزار و ۴۶۹ مرکز عرضه شامل قصابی، مرغ‌فروشی و… داریم بیان کرد: همچنین ۱۳۵ مرکز بزرگ عرضه در سطح استان بوشهر داریم.

وی افزود: پنج کشتارگاه دام در استان بوشهر فعال است که مجهز به اتاق سرد هستند و همه گوشت‌هایی که عرضه می‌شوند دارای وضعیت ایمن بوده و مشکلی ندارند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به فعالیت سه کشتارگاه طیور در استان تصریح کرد: ۸۸۰ خودرو حمل گوشت، طیور و ماهی در استان بوشهر فعالیت دارد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی در سطح استان خاطرنشان کرد: ۲۴ اکیپ شامل ۱۰ اکیپ ثابت و ۱۴ اکیپ سیار از ۱۴ اسفند تا پایان ماه مبارک رمضان در سطح استان نظارت‌های لازم را خواهند داشت.

بحرانی گفت: مردم از خرید موادی که شرایط بهداشتی و وضعیت نگهداری مناسبی ندارد پرهیز کنند و به مشخصات ظاهری نیز توجه داشته باشند.