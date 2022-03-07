دلایل اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی تهرانی، در مراسم بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس این شورا با اشاره به نحوه شکل‌گیری شورای عالی آموزش و پرورش، افزود: مؤسسین شورای عالی آموزش و پرورش، مدرسه‌دارانی بودند که این اهتمام را داشتند تا به ساماندهی نظام تعلیم و تربیت بپردازند. آنان انجمن علمی معارف را ۱۰ سال قبل از مشروطه راه‌اندازی کردند، تا سال ۱۳۰۰ شورای عالی معارف را ایجاد نمودند و سال ۱۳۴۷ شورای عالی آموزش و پرورش به صورت مجزا اقدامات خود را آغاز کرد.

وی در تشریح سرمایه‌های شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اولین بخش این سرمایه همین قدمت و اصالت شورا است؛ از این جهت که شورای عالی آموزش و پرورش صد سال است که در تدوین و قانونگذاری برای نظام تعلیم و تربیت کوشیده است. دومین سرمایه شورای عالی آموزش و پرورش، استقلال آن است. ما شعبه‌ای مجزا در قانونگذاری هستیم البته مجلس شورای اسلامی اقداماتی در خصوص قانونگذاری انجام می‌دهد و شورای عالی آموزش و پرورش نیز قوانینی را در راستای بهبود وضع نظام تعلیم و تربیت بر عهده خواهد داشت.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش سومین سرمایه این شورا را اتقان قوانین آن دانست و افزود: شورای عالی آموزش و پرورش همواره دارای اتقان و استواری در تصمیم‌گیری‌ها است. این شورا دارای مصوباتی است که از اقتدار لازم برخوردار است. شورای عالی آموزش و پرورش از شتابزدگی در تصویب مصوبات خودداری کرده است.

امانی تهرانی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش از آفات معمول این زمانه که همان سیاسی‌بازی و مصوبات انبوه است، خودداری کرده است.

وی، تصویب سند تحول بنیادین را از مهمترین اقدامات شورای عالی آموزش و پرورش دانست و گفت: شاید هیچ سندی به اندازه سند تحول بنیادین به این اندازه مورد تأکید رهبری نبوده است. همه ما نسبت به این سند وظیفه و تعهد زیادی داریم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این شورا امروز چشم‌اندازهای متعددی را پیش‌روی خود دارد، اظهار داشت: بسیاری از افراد انتظار دارند این شورا بر درک مسئله و حل آن اقدام کند درحالی‌که حل مسئله کار وزارتخانه است و شورای عالی تنها وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد. از زمان تصویب سند تحول تاکنون ۶ وزیر آموزش و پرورش عوض شده؛ این عدم ثبات موجب عدم اجرای سند تحول شده زیرا مجری سند تحول، وزارت آموزش و پرورش است.