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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۴۳

اتوبوسرانان سالی یک بار علوم رفتاری و فنی را آموزش می بینند

اتوبوسرانان سالی یک بار علوم رفتاری و فنی را آموزش می بینند

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد : آموزش علوم رفتاری و فنی سالی یک بار برای رانندگان اتوبوس های ریالی پایتخت انجام خواهد شد .

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سالروز افتتاح اتوبوس های ریالی افزود: نحوه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و سرویس دهی مطلوب به شهروندان از مهم ترین ابعاد این کلاس های آموزشی خواهد بود.

معاون شهردارتهران علاوه بر ذکر این برنامه تاکید کرد : حدود 5/17 درصد سهم خرید اتوبوس های ریالی باید از سوی شرکت ها پراخت شود اما شهرداری تهران با استفاده از منابع مالی و تعاونی اعتباری شهر این مبلغ را به شکل وام در اختیارافراد قرارداده است . 

وی مناسب سازی اتوبوس های ریالی  درزمینه تجهیزاتی مانند کولر ، سیستم  اطلاع رسانی داخل خودرو و ... را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری تهران برای این بخش عنوان کرد .

معاون شهردارتهران یاد آورشد : ایجاد خطوط پر سرعت (BRT) در راستای راضی نگاه داشتن مسافران این خودروها نیزبه شمار می رود .

کد مطلب 544101

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