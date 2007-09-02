اتوبوسرانان سالی یک بار علوم رفتاری و فنی را آموزش می بینند

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سالروز افتتاح اتوبوس های ریالی افزود: نحوه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و سرویس دهی مطلوب به شهروندان از مهم ترین ابعاد این کلاس های آموزشی خواهد بود.

معاون شهردارتهران علاوه بر ذکر این برنامه تاکید کرد : حدود 5/17 درصد سهم خرید اتوبوس های ریالی باید از سوی شرکت ها پراخت شود اما شهرداری تهران با استفاده از منابع مالی و تعاونی اعتباری شهر این مبلغ را به شکل وام در اختیارافراد قرارداده است .

وی مناسب سازی اتوبوس های ریالی درزمینه تجهیزاتی مانند کولر ، سیستم اطلاع رسانی داخل خودرو و ... را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری تهران برای این بخش عنوان کرد .

معاون شهردارتهران یاد آورشد : ایجاد خطوط پر سرعت (BRT) در راستای راضی نگاه داشتن مسافران این خودروها نیزبه شمار می رود .