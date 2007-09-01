بازنگری قانون پولی و بانکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی قانون پولی و بانکی کشور را مربوط به سال ها پیش دانست و گفت: این قانون نیاز به تجدید نظر دارد.

محمد رضا حاجیان افزود: پیش نویس تجدید نظر این قانون تهیه و در اختیار شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی و مدیران ارشد بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون این پیش نویس در حال بررسی است و 35 درصد کار آن نیز به اتهام رسیده است ، افزود: هم اکنون کارها ادامه دارد و چه قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چه قانون پولی و بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد.

حاجیان با تاکید بر اینکه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مرحله بعدی کار قرار دارد، تصریح کرد: کارگروهی که برای بررسی تجدید نظر در قانون پولی و بانکی تشکیل شده، بر روی این قسمت نیز کار می کند و در زمینه عقود مشارکتی نیز از بانک ها اطلاعات لازم کسب شده است .

به گفته وی گرچه مواد قانونی مشخصی در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا در دست نیست، اما دو سال است که هیئتی تحت عنوان هیئت مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی با حضور متخصصین و کارشناسان بانکی بر روی زمینه های مختلف در مورد بانکدرای بدون ربا کار می کنند که نتایج آن به کمیسیونی در بانک مرکزی و سپس به شورای پول و اعتبار می رود.

مدیر کل بررسی های اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد کارگروه‌هایی که برای اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است، گفت: بانک مرکزی در مورد دو کارگروهی که رئیس جمهور تعیین کرده ، فعال است و نظرات خود را ارائه می دهد.

وی افزود: شاید به دلیل اطلاع رسانی ناکافی بانک مرکزی از کاری که در مورد تجدید نظر در مورد قانون پولی و بانکی داشته ، مسئولین و محققین تصور می کنند که این بازنگری ها مورد غفلت قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: تجدید نظر در قوانین بانکی با مسئولیت وهدایت بانک مرکزی صورت می گیرد.