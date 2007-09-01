کنسرت "ارکستر بادی تهران" در نیاوران

سرپرست ارکستربادی تهران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ارکستر بادی تهران نخستین ارکستر بادی ایران است که سال گذشته توسط فارغ التحصیلان هنرستان موسیقی پسران تهران تشکیل شد و اولین حضور خود را در جشنواره موسیقی فجر و کرمان تجربه کرد و این کنسرت نخستین اجرای ارکستر بادی در تهران است .

ذکایی در ادامه به قطعاتی این ارکستر اشاره کرد و گفت : ارکستر بادی تهران در بخش نخست ازاین اجرا قطعاتی از موسیقی کلاسیک و جاز ساخته آهنگسارانی چون "موتزارت" ، گالگار"،"درامس"،"روساس " اجرا می شود و در بخش دوم قطعه ای از "کروی"، آهنگساز ایرانی اجرا خواهد شد و تمامی این قطعات با سازهایی چون "فلوت" ،"ابوا"،"ساکسیفون"،"ترومپت"،"درامز" و "کنترباس" نواخته می شود.

لازم به ذکر است میانگین سنی ارکستر 22 نفره بادی تهران بین 20 تا 23 سال است که نخستین اجرای عمومی خود را تجربه می کنند.