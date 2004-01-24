كشته شدن دو نظامي آمريكايي در فلوجه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، با احتساب تلفات اين حادثه، شمار نظاميان كشته شده از زمان اعلام رسمي پايان جنگ عراق تا كنون به تعداد 236 نظامي افزايش مي يابد.

در همين حال يك كاروان نظاميان آمريكا صبح امروز در يكي از خيابان هاي شمال فلوجه مورد هدف قرار گرفت كه بر اثر آن چند خودروي نظاميان آمريكايي منهدم شد و چندين نظامي آمريكايي زخمي شدند .

اين درحالي است كه شمار تلفات انفجار امروز در شهر سامرا به چهار نفر كشته و 38 زخمي رسيد . تمام مجروحان حادثه را غيرنظاميان تشكيل مي دهند.

شيخ عدنان ثابت رئيس شوراي شهر سامرا در اين باره گفت وقوع انفجار در مقابل دادگستري اين شهر عمليات انتحاري نبوده است.

از سوي ديگر ارتش آمريكا امروز سقوط يك فروند هلي كويتر نظامي آمريكا در شمال عراق را تاييد كرد اما به دلايل اين حادثه اشاره اي نكرد. در اين حادثه كه شب گذشته در نزديكي روستاي القياره در شمال عراق روي داد، دو خلبان اين هلي كوپتر كشته شدند.