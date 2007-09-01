درگیری لفظی ناظر لیگ با رئیس کمیته انضباطی / زنگ خطری برای مسابقات لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کرد ناظربازی روز گذشته استقلال تهران - مس کرمان بود. او طبق معمول سعی در اجرای درست قوانین داشت. همه کارها به خوبی پیش می رفت تا زمانی که علیرضا کرد تصمیم گرفت در خصوص حضور افراد متفرقه کنار زمین اعمال قانون کند. وی در این خصوص به مهر گفت: به نظر من خبرنگار و عکاس روزنامه ها و خبرگزاری ها که کنار زمین می ایستند نباید هیچ تفاوتی با خبرنگاران تلویزیون داشته باشند و هر دو باید با کاور مخصوص در کنار زمین بازی را دنبال کنند.

وی با تاکید براین نکته که تنها ناظربازی و نماینده هیئت فوتبال استانی که محل برگزاری بازی است حق حضور در میدان مسابقه را دارند، ادامه داد: در همین ارتباط به مسئول هماهنگی خبرنگاران صدا و سیما در ورزشگاه آزادی گفتم که به آنها تنها در صورتی اجازه ورود به زمین مسابقه را می دهم که کاور مخصوص را برتن کنند. در نهایت با تعهد کتبی خبرنگاران سیما در فاصله کمتر از 2 دقیقه مانده به آغاز بازی مقرر شد فقط در این بازی بدون کاور در کنار زمین حضور یابند و از هفته آینده با پوششی هماهنگ اقدام به تهیه خبر و گزارش کنار زمین کنند.

ناظر بازی استقلال - مس کرمان ادامه داد : در این بین چند تن از دوستان من شیطنت کردند و از آقای شاه حسینی که در ورزشگاه حضور داشت خواستند به نحوی این مشکل را حل کند. زمانی که شاه حسینی به آنها قول همکاری داد، به وی می گویند: "کرد حتی شما را هم به زمین راه نمی دهد". شاه حسینی به دنبال این گفتگو حوالی دقیقه 30 بازی به کنار زمین آمد و مرا صدا زد و خطاب قرار داد که شما گفتید کسی وارد زمین نشود؟ و زمانی که من به این مسئله تاکید کردم با الفاظی توهین آمیز و توام با تهدید جوابم را داد. من در پاسخ به وی گفتم از کنار زمین خارج شوید، درغیر این صورت داور را می خواهم تا بازی را تعطیل کند.

کرد خاطرنشان ساخت: کسی که مدعی ریاست بر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است، فردی که مدعی است آمده تا نظام مندی را بر فوتبال ایران حاکم کند، آیا اگر یک فرد عادی بود و لباس قضاوت را برتن نداشت می توانست یک مسئول برگزاری مسابقه فوتبال را تهدید کند.

وی تصریح کرد: ناظران دیدارهای لیگ برتر را داوران بازنشسته تشکیل می دهند. زمانی که آنها می بینند با من که در فدراسیون شاغل هستم چنین برخوردی می شود چطور و باچه انگیزه ای به کارشان ادامه دهند.

این ماجرا هر چند که موقتا ختم به خیر شد اما اگر سازمان لیگ بخواهد قوانین را به درستی اجرا کند و برخی مسئولان نیز از این قوانین تخطی کنند ، قطعا در دیدارهای آینده مشکلات بیشتری را برای فوتبال ایران به همراه خواهد داشت.