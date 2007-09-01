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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان آلمانی منتشر شد

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به زبان آلمانی ترجمه و منتشرشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ترجمه  با نظارت و توضیحات آقای دکتر یاووس ازگس از اساتید دانشگاههای آلمان منتشر شده است.

بخشی از مقدمه  کتاب ترجمه  آلمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین قرار است: دولت از نظر اسلام مسئول پیاده کردن ایده آلهای سیاسی یک حکومت و یک ملت هم صدا و همفکر است که امور را  برنامه ریزی می کند و سامان می بخشد تا با قدرت و با استفاده از  پروسه های مؤثر در توسعه، راه دستیابی به اهداف خود ـ راه رسیدن به خداـ را هموار سازد.

ملت ما با انقلاب اسلامی توانست از شر بی عدالتی ها و گمراهی ها رهایی یافته و خود را از سلطۀ ضد دینی و سیاستهای جابرانه نجات داده و به دامن اسلام روی آورده است.

 این کتاب تحت عنوان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعداد در 100صفحه وارد بازار کتاب در آلمان شد.  
 
 

کد مطلب 544113

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